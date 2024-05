Western Digital odświeża serie WD_BLACK oraz SanDisk Professional

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Każdego dnia tworzymy coraz więcej cyfrowych treści – nic więc dziwnego, że użytkownicy poszukują coraz bardziej pojemnych i niezawodnych rozwiązań do ich przechowywania. Odpowiadając na te potrzeby, Western Digital prezentuje nowe, bardziej pojemne wersje swoich popularnych produktów z serii WD, WD_BLACK oraz SanDisk Professional – wykorzystujące najbardziej pojemne na świecie dyski HDD 2.5”. WD My Passport HDD, WD_BLACK P10 Game Drive oraz SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD będą od teraz dostępne w wersjach o maksymalnej pojemności 6 TB. Rozszerzenie naszego portfolio o pierwszy na świecie przenośny dysk 2,5” o pojemności 6 TB to niesamowite osiągnięcie technologiczne, które pozwala nam po raz kolejny przesuwać granicę tego, co jest możliwie.







Zaoferowanie 6 TB w tak małym formacie i przystępnej cenie zapewnia wszystkim – studentom, graczom i twórcom wideo – ogromną elastyczność oraz wolność tworzenia i zapisywania ich danych na jednym przenośnym dysku – wyjaśnia Nitin Kachhwaha, Director of Product Management w Western Digital.



Przechowaj swoje wspomnienia z podróży z WD

Dzięki temu, że dyski z serii WD My Passport są teraz dostępne w wersjach o pojemności do 6 TB, można na nich bez problemu, bezpiecznie przechować jeszcze więcej cyfrowych wspomnień z podróży. My Passport Ultra to niezawodny, przenośny dysk wyposażony w złącze USB-C i metalową obudowę. Jest natychmiast gotowy do pracy po wyjęciu z pudełka, ma niewielki rozmiar, a dane chronione są z wykorzystaniem szyfrowania AES 256-bit. Dyski dostępne są w wielu kolorach.



WD My Passport Ultra 6 TB kosztuje 947 PLN, WD My Passport Ultra for Mac 6 TB dostępny jest w cenie 967 PLN, zaś WD My Passport 6 TB oraz WD My Passport for Mac 6 TB – 867 PLN. WD My Passport, Works with USB-C w wersji 6 TB kosztuje 869 PLN.



Przenieś grę na wyższy poziom z WD_Black

Dysk WD_BLACK P10 Game Drive pozwala graczom PC i konsolowym bez problemu przechowywać największe współczesne gry AAA. Pojemność 6 TB umożliwia pobranie nawet 150 gier, bez konieczności usuwania starszych tytułów. WD_BLACK P10 Game Drive 6 TB wyceniono na 912 PLN.



Zapisz wszystkie ujęcia z SanDisk Professional

Dysk SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD jest odporny na najtrudniejsze warunki pracy (wstrząsy, zgniatanie, a także wodę i kurz – IP54), co pozwala na bezpieczne zapisanie wszelkich materiałów, np. z sesji zdjęciowej w terenie, a następnie bezpieczne przeniesienie danych do studia. Cenę SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD 6 TB ustalono na 1250 PLN.



Wszystkie nowe produkty są już dostępne w sklepie Western Digital Store, a także u wybranych autoryzowanych dystrybutorów firmy.





















źródło: Info Prasowe - Western Digital