Więcej emocji w trybie ’Droga do sławy’ w EA SPORTS F1 25

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kolejny rozdział trybu „Droga do sławy” powraca do EA SPORTS F1 25 z nowymi funkcjami, które zbliżą graczy do prawdziwego ścigania w Formule 1. Będzie to emocjonująca podróż pełna wzlotów i dramatów na czele stawki z zespołem Konnersport, znanym z wcześniejszych odsłon serii. Oprócz większej swobody w trybie fabularnym i nowym animacjom, gracze będą mogli kontynuować historię zespołu w innych trybach gry. Historia w trzecim rozdziale rozwija się i bohaterowie razem z zespołem muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Konnersport nie jest już na szarym końcu i walczy teraz z najlepszymi w stawce. Nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem i dramatyczne okoliczności wprowadzą zespół w chaos. Będzie to próba umiejętności, talentu i determinacji w walce o Mistrzostwo Świata.







Tryb fabularny został wzbogacony o jeszcze więcej przerywników filmowych z wykorzystaniem metody motion capture. F1 25 wprowadza większą swobodę, pozwalając graczom wybrać, którym kierowcą Konnersport chcą zagrać. To, w połączeniu z czterema zrównoważonymi poziomami trudności, sprawi, że tryb ten będzie bardziej przyjazny dla nowych graczy, zapewniając jednocześnie wymagające wyzwanie i dla tych doświadczonych. Co więcej, nowa technologia NVIDIA Audio2Face zapewnia rozbudowane animacje twarzy, które w połączniu ze zaktualizowanymi „Spotkaniami z prasą” sprawią, że wywiady będą autentyczniejsze.



„Droga do sławy” zadebiutowała w 2021 roku i przedstawiła graczom Aidena Jacksona, nowicjusza pragnącego zdobyć uznanie w walce z Davonem Butlerem – kierowcą, który zrobi wszystko, aby być lepszym. Drugi rozdział historii był kontynuowany w F1 23, razem z pojawieniem się fikcyjnego zespołu Konnersport i nowej bohaterki Callie Mayer, pierwszej kobiety, która, wygrała Mistrzostwa F2. Z kolei Devon Butler zmienił swoje podejście do sportu, co pomogło Callie dotrzeć do F1. Teraz, po dwóch trudnych sezonach, zespół mocno się poprawił i w F1 25 będą walczyli o najwyższą wygraną. Będzie to doskonała dawka historii dla graczy, niezależnie od tego, czy grali w poprzednie gry.



EA SPORTS F1 25 pojawi się na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC 30 maja. Gracze, którzy zamówią wcześniej1 cyfrową, Ikoniczną edycję F1 25, otrzymają trzy dni wcześniejszego dostępu, dodatkowe treści związane z Lewisem Hamiltonem i filmem F1, wybór malowań z sezonu 2025 do użycia w trybie próby czasowej2 F1 24 i wiele więcej. Gracze posiadający gry F1 23 lub F1 24 otrzymają 15% zniżki na edycję Ikoniczną3. Również członkowie EA Play4 otrzymają wcześniejszy dostęp do gry, comiesięczne nagrody i 10% zniżki na zakupy w sklepie cyfrowym EA, w tym PitCoin, pełne wersje gier i DLC.





























źródło: Info Prasowe - Electronic Arts