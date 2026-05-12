Wi-Fi 7 z portu USB – prosty upgrade komputera

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link wprowadza do sprzedaży Archer TBE400U, trzypasmową, bezprzewodową mini kartę sieciową USB, Wi-Fi 7 BE6500. To rozwiązanie dla osób, które chcą wyposażyć komputer w najnowszy standard łączności bez konieczności ingerowania w jego wnętrze. Kompaktowa forma adaptera USB sprawia, że modernizacja laptopa lub komputera stacjonarnego może odbyć się w prosty sposób, bez rozbudowy urządzenia o wewnętrzne komponenty. Produkt odpowiada na potrzeby użytkowników korzystających z routerów nowej generacji, graczy, profesjonalistów oraz osób, które chcą w pełni wykorzystać potencjał pasma 6 GHz.







Archer TBE400U obsługuje trzy pasma transmisji, oferując prędkość sieci bezprzewodowej do 2882 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2.4 GHz. Dzięki temu karta pozwala korzystać z możliwości standardu Wi-Fi 7 w różnych scenariuszach codziennego użytkowania: od pracy online, przez streaming w najwyższej jakości, kończąc na gamingu - w którym znaczenie mają minimalne opóźnienia. Obsługa technologii MLO, 4K-QAM i Multi-RU wspiera wydajną transmisję danych, a zastosowanie USB 3.0 ułatwia szybkie podłączenie adaptera do komputera. Ważną cechą urządzenia jest także łatwe przełączanie między złączami typu C i typu A, dzięki czemu ten sam produkt może być wykorzystywany zarówno z nowoczesnymi ultrabookami, jak i starszymi jednostkami PC. Karta obsługuje zabezpieczenia WPA3 i jest przeznaczona do pracy z systemami Windows 10/11 w wersji 64-bitowej.



Najważniejszą zaletą Archer TBE400U, jest prosty sposób na upgrade sprzętu do najwyższych dostępnych prędkości bezprzewodowych. Produkt łączy obsługę Wi-Fi 7, pasma 6 GHz i złącza 2w1 w niewielkim adapterze USB, który sprawdzi się tam, gdzie liczy się szybkie unowocześnienie komputera, elastyczność podłączenia oraz wygodne korzystanie z nowoczesnej sieci bezprzewodowej.



W codziennym użytkowaniu Archer TBE400U może pełnić rolę niewielkiego, ale istotnego elementu domowego lub biurowego stanowiska komputerowego, szczególnie wtedy, gdy możliwości wbudowanej karty sieciowej przestają odpowiadać parametrom nowoczesnego routera. Adapter pozwala dostosować komputer do środowiska opartego na Wi-Fi 7 i paśmie 6 GHz, zachowując przy tym formę prostego akcesorium USB, które nie wymaga zmian w konfiguracji sprzętowej urządzenia.



Model Archer TBE400U jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 280 PLN. Urządzenie zostało objęte trzyletnią gwarancją producenta.





















źródło: Info Prasowe - TP-Link