Wideorejestrator NAVITEL R67 2K z optyką Sony i łącznością Wi-Fi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do oferty wideorejestrator R67 2K. W kompaktowej, stylowej obudowie urządzenia kryją się zaawansowane parametry, takie jak sensor Sony STARVIS IMX335, oferujący rozdzielczość 2560x1440 pikseli, pole widzenia 140°, moduł Wi-Fi oraz kolorowy wyświetlacz prezentujący kierowcy informacje o działaniu najważniejszych funkcji, m. in. wskaźnik nagrywania, aktywność mikrofonu, karta pamięci oraz godzina. Wideorejestrator nagrywa w pętli. Najstarsze niezabezpieczone nagrania są automatycznie zastępowane najnowszymi. W przypadku dynamicznego manewru lub uderzenia w pojazd system zapisuje nagranie tego zdarzenia na karcie pamięci w zabezpieczonym folderze. Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD klasy 3 lub wyższej o pojemności od 8 GB do 128 GB.







Do dyspozycji kierowcy jest też tryb parkingowy, który automatycznie zarejestruje sytuację wokół pojazdu, gdy rejestrator jest podłączony do stałego zasilania poprzez NAVITEL SMART BOX MAX.



Model NAVITEL R67 2K można nabyć w sklepach z elektroniką w cenie (SRP) 349 PLN.





















Źródło: Info Prasowe - NAVITEL