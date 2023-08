Wideorejestrator Navitel R480 2K z dodatkową kamerką cofania Full HD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do oferty nowy model wideorejestratora R480 2K, który nagrywa obraz w rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, zapewniając wysoką szczegółowość, dzięki optyce Sony STARVIS, przy kącie widzenia aż 160°, także po zmroku w trybie Night Vision. W zestawie znajdziemy stabilny uchwyt magnetyczny, a także kamerkę cofania Full HD, operującą w zakresie 360°, przeznaczoną do montażu na tylnej szybie przy pomocy taśmy 3M. Rzut oka na specyfikację urządzenia ujawnia obecność wydajnej optyki Sony STARVIS IMX335, dzięki której kierowca nie będzie miał problemu z odczytaniem tablic rejestracyjnych czy znaków drogowych na nagraniu z wideorejestratora. Wbudowany 2-calowy wyświetlacz TFT służy do podglądania nagrań w trybie rzeczywistym. Urządzenie obsługuje karty microSD do 256 GB. Model ten dostępny jest w sklepach z elektroniką w cenie SRP 399 PLN.























Źródło: Info Prasowe - NAVITEL