Wideorejestrator zobaczy więcej – promocja Nextbase

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dzięki wysokiej jakości produktów oraz zaawansowaniu technologicznemu, wideorejestratory marki Nextbase zdobywają coraz większą popularność na polskim rynku. Kamery samochodowe tej marki mogą być wyposażone w dodatkowe moduły, które rozszerzają zakres rejestrowanego obrazu o widok wstecz. Jest to rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo oraz wygodę. Obecnie obowiązuje promocja w ramach, której przy zakupie wideorejestratora Nextbase 622GW moduł kamery wstecznej można otrzymać za 1 zł. Elementami wyróżniającymi jej produkty są wysoka jakość wykonania, zaawansowanie technologiczne oraz wygoda użytkowania. Istotną rolę w portfolio produktowym odgrywają dodatkowe moduły, które zwiększają zakres rejestrowanego obrazu.







Moduły dostępne są w trzech wariantach:

• Kamera widoku kabiny (Cabin View) rejestruje zdarzenia wewnątrz, więc idealnie sprawdzi się w przypadku zawodowych kierowców czy rodziców, który zobaczą dzieci na ekranie wideorejestratora bez ryzykownego obracania się podczas jazdy,

• Kamera widoku wstecznego (Rear View), podobnie jak wyżej opisana jest instalowana bezpośrednio w wideorejestratorze i pozwala rejestrować i śledzić zdarzenia z tyłu samochodu,

• Kamera na tylną szybę (Rear Window) podłączona jest do kamery samochodowej Nextbase przewodem, a jej instalacja bezpośrednio na tylnej szybie sprawia, że rejestruje pełen, nieograniczony elementami konstrukcyjnymi pojazdu obraz.

Dodatkowe moduły stanowią zabezpieczenie kierującego pojazdem podczas podróży, ale również, gdy samochód jest zaparkowany. Wszystko za sprawą inteligentnego trybu parkingowego w wideorejestratorach Nextbase. Jest on aktywowany, gdy dzięki czujnikowi przeciążeniowemu kamera wyczuje uderzenie w zaparkowany pojazd. W takiej sytuacji samoistnie rozpocznie się rejestrowanie obrazu z przodu pojazdu, który może być uzupełniony widokiem wstecz, dzięki dodatkowym modułom. Umożliwić to może zarejestrowanie sprawcy zdarzenia, a nawet numerów rejestracyjnych jego pojazdu.



Teraz to wszystko za 1 zł

Obecnie w wybranych sieciach elektromarketów obowiązuje promocja, w ramach której przy zakupie flagowego modelu kamery samochodowej Nextbase 622GW klienci mogą dokupić moduł dodatkowej kamery za 1 zł. Promocja obowiązuje w sklepach internetowych i stacjonarnych sieci MediaExpert, MediaMarkt, Komputronik, Neonet, X-KOM do 15 maja 2023 r. Regulaminy promocji udostępniane są przez sklepy.



Nextbase 622GW

Zaawansowany układ optyczny oraz oprogramowanie tej kamery samochodowej pozwala na rejestrowanie obrazu w wysokiej jakości – od 4K (przy 30 fps) po 1080p (przy 120 fps). Nextbase 622GW posiada 3-calowy wyświetlacz, który umożliwia wygodne przeglądanie treści, również w trybie Super Slow Motion. Jej 6-warstwowy obiektyw zapewnia szeroki kąt widzenia oraz posiada filtr polaryzacyjny. Wideorejestrator ten wyposażono w szereg funkcji wspomagających rejestrowanie treści, jak cyfrowa stabilizacja obrazu, zaawansowane algorytmy optymalizuje sposób nagrywania w zależności od warunków na drodze czy niezwykle efektywny tryb nocny. Zarejestrowane materiały wideo mogą być przechowywane na karcie microSD, ale również online – bezpłatnie i bezpiecznie za pośrednictwem MyNextbase Cloud.



Kamery samochodowe Nextbase to szereg rozwiązań, które zwiększają bezpieczeństwo podróżujących. Model 622GW posiada funkcję Emergency SOS, która aktywowana jest w przypadku poważnego zdarzenia drogowego. Opiera się na 23 protokołach, które określają jak poważne było zdarzenie, które doprowadziło do wypadku. W przypadku braku reakcji kierowcy w ciągu 60 sekund, system wysyła pakiet danych do centrum operacyjnego, które następnie próbuje zadzwonić do kierowcy. W przypadku, gdy próba połączenia będzie nieudana, służby ratunkowe zostaną wysłane na miejsce zdarzenia. W modelu 622GW funkcja Emergency SOS została jeszcze bardziej usprawniona za sprawą technologii what3words. Pozwala ona określić lokalizację użytkownika z dokładnością do 3 metrów, aby służby ratunkowe zostały wyposażone w jak najbardziej dokładne współrzędne.

























Źródło: Info Prasowe / Nextbase