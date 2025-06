Wiedźmin 3 w Operze GX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Z okazji 10. rocznicy premiery gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, Opera GX nawiązała współpracę z CD PROJEKT RED, aby stworzyć ekskluzywną edycję przeglądarki Wiedźmin 3: Dziki Gon Anniversary. Obejmuje ona strefę tematyczną (hub) Wiedźmina oraz Mod, który pozwala fanom w pełni dostosować wygląd i dźwięki przeglądarki. Ta zintegrowana funkcja przenosi uniwersum Wiedźmina 3 bezpośrednio do Opery GX, oferując fanom kompleksowe miejsce do odkrywania świata gry podczas przeglądania internetu. Strefa Wiedźmina, dostępna bezpośrednio ze strony głównej GX Corner, pozwala użytkownikom zanurzyć się w świecie Geralta z Rivii, oferując natychmiastowy dostęp do wszystkiego, co związane z Wiedźminem 3: Dziki Gon — w jednym miejscu. Od oficjalnych ścieżek dźwiękowych, poradników i wiadomości po mody społecznościowe i interaktywne narzędzia, centrum gromadzi kluczowe treści, ułatwiając użytkownikom pozostanie w kontakcie z grą, gdy są online.







Z kolei mod pozwala użytkownikom spersonalizować Operę GX za pomocą ekskluzywnych wizualizacji i dźwięków inspirowanych Wiedźminem, w tym animowanej tapety, niestandardowych ikon i czcionek, tematycznego ekranu powitalnego, dźwięków klawiatury i przeglądarki oraz immersyjnego interfejsu użytkownika — wszystko inspirowane ikonicznym designem gry.



Mod Wiedźmin 3: Dziki Gon jest teraz dostępny za darmo dla wszystkich. Wystarczy go pobrać, aby automatycznie odblokować centrum w GX Corner i rozpocząć eksplorację. Jeśli nie używasz Opery GX, możesz wypróbować ją i pobrać edycję przeglądarki TUTAJ.



Ta najnowsza współpraca opiera się na sukcesie zeszłorocznej integracji z Cyberpunk 2077, która zanotowała ponad 1,9 miliona pobrań. Opera GX ciągle tworzy nowe rozwiązania, które pozwalają fanom na integrację ulubionych gier z ich przeglądarką.





















źródło: Info Prasowe - OPERA