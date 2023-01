Wielka Bitwa Streamerów 4.0 – zapraszają Da Grasso i devils.one

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przed nami kolejna odsłona Wielkiej Bitwy Streamerów, która jest organizowana przez devils.one i sieć pizzerii Da Grasso. Tym razem platformą rywalizacji będzie gra Hearthstone. Początek 27 stycznia (piątek) o godz. 18:00. Do rozgrywki przystąpi czterech popularnych streamerów – AgraveiN, Piechu, Kotwicztv (devils.one) oraz gościnnie Zavada. Każdy z kapitanów połączy siły z wybranym przez siebie widzem, tworząc tym samym dwuosobową drużynę turniejową. W czasie Wielkiej Bitwy Streamerów odbędzie się 5 pojedynków (w których wezmą udział wszyscy uczestnicy), a po ich rozegraniu zsumowane zostaną punkty obu graczy z danej drużyny. Pozwoli to na stworzenie rankingu, na podstawie którego poznamy zwycięzców całej rywalizacji.







Na wszystkich graczy czekają nagrody. Zwycięzcy otrzymają karty podarunkowe o wartości blisko 250 PLN do wykorzystania na stornie Battle.net oraz vouchery na darmową w Da Grasso. Rywalizację będzie można śledzić na platformie Twitch.











Źródło: Info Prasowe / Da Grasso