Winmau zmienia przyszłość darta i przedstawia ekosystem Autodarts

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Winmau, czołowy producent tarcz do darta na świecie, zaprezentował dziś Autodarts — cyfrowy ekosystem, dzięki któremu zarówno pasjonaci, jak i osoby dopiero zaczynające przygodę z tą dyscypliną mogą zagrać z każdym i w dowolnym miejscu na świecie. Premiera odbywa się podczas targów IFA 2026 w Berlinie, największych na świecie targów elektroniki użytkowej i nowych technologii. Winmau Autodarts prezentowany jest tam przez cały tydzień tysiącom odwiedzających z branż home tech, IT i gamingowej. Wdrożenie wspiera ambasador marki Winmau i wicelider światowego rankingu Gian van Veen, co podkreśla ambicję firmy: połączyć wszystkie poziomy tej dyscypliny — od osób, które dopiero biorą do ręki pierwsze lotki, po zawodowców rywalizujących na największych arenach świata.







Winmau Autodarts otworzy darta na nowych graczy i zniesie bariery, które dotąd zniechęcały ich do dołączenia do dartowej społeczności. System eliminuje konieczność liczenia w pamięci, prowadzi przez przebieg gry i zasady, oferuje wiele wariantów rozgrywki — w tym tryby przystępne dla całej rodziny — a także pozwala łatwo rywalizować i śledzić własne postępy. Łącząc oprogramowanie i sprzęt, Winmau Autodarts odpowiada na potrzeby zarówno całkowitych nowicjuszy, jak i zaawansowanych zawodników, którzy szukają przewagi w detalach — w treningu i w rozgrywce.



Sercem całego doświadczenia jest aplikacja Winmau Autodarts. Jej najważniejszą funkcją jest LENS, autorska technologia automatycznego liczenia punktów, która zamienia aparat smartfona w precyzyjnego asystenta sędziowskiego. Wystarczy skierować telefon na tarczę, aby natychmiast uzyskać dostęp do inteligentnego liczenia punktów, gry online, analiz i podpowiedzi. Znika w ten sposób jedna z największych barier wejścia w świat darta. Poza LENS aplikacja oferuje między innymi rozbudowane statystyki, interaktywną grę online oraz pierwszego na świecie sędziego opartego na sztucznej inteligencji. Aplikacja jest dostępna na całym świecie — początkowo w językach angielskim, niemieckim i niderlandzkim — w wersji przeglądarkowej oraz na urządzenia z systemami iOS i Android. Część funkcji jest bezpłatna, a rozszerzony pakiet Plus kosztuje 5.99 GBP miesięcznie. Użytkownicy od razu dołączają do gotowej społeczności liczącej 200 tys. zarejestrowanych użytkowników oraz do społeczności Discord liczącej 40 tys. członków.



Dostępne tryby pozwalają zagrać ze znajomymi lub — dzięki systemowi dobierania przeciwników — zmierzyć się z graczami o podobnym poziomie umiejętności z dowolnego zakątka świata: w pojedynkach 1 na 1, w rozgrywkach nawet sześcioosobowych albo w turniejach organizowanych przez cały dzień. Można też zagrać z botem sterowanym przez sztuczną inteligencję. Funkcja automatycznego liczenia punktów rejestruje wyniki, podpowiada, w które pola najlepiej celować, i wskazuje checkouty potrzebne do zamknięcia legu. Wynik jest nie tylko wyświetlany, lecz także odczytywany przez automatycznego sędziego, co oddaje atmosferę prawdziwego meczu.



Aplikacja pokazuje również statystyki aktualizowane w czasie rzeczywistym oraz dane z wcześniejszych spotkań. Dzięki temu gracze mogą śledzić swoje postępy, rozpoznawać mocne strony i wychwytywać elementy wymagające poprawy. W pakiecie Plus znajdują się między innymi wyniki odczytywane głosem Huwa Ware’a, kultowego sędziego dartowego, pierwszy na świecie sędzia oparty na sztucznej inteligencji rozstrzygający sporne rzuty, konfigurowalne lotki cyfrowe oraz dostęp do zamkniętych turniejów i prywatnych rozgrywek.



LENS ma zmienić sposób, w jaki odbiorcy sięgają po darta. Zapewnia natychmiastowe liczenie punktów za pośrednictwem urządzenia, które miliony ludzi mają już przy sobie, i pomaga wprowadzić do dyscypliny nowe pokolenie graczy. Wersja z ograniczoną liczbą użyć jest bezpłatna dla wszystkich, co bezpośrednio wpisuje się w cel firmy: udostępnić darta każdemu. Wariant bez ograniczeń jest elementem płatnego pakietu Plus. Inspirowany grami wideo i wyznaczający nowe standardy w swojej kategorii LENS ma trafić w gusta osób poniżej 30. roku życia, czyli największej i najszybciej rosnącej grupy grających w darta.



Graczom, którzy chcą przenieść swoje umiejętności na wyższy poziom, marka proponuje Winmau Autodarts X — rozwiązanie klasy profesjonalnej, jakiego nie ma dziś na rynku. Autodarts X to kluczowy element ekosystemu Autodarts: cztery kamery HD z technologią PinPoint Detection oraz zintegrowane oświetlenie 360° klasy Plasma zapewniają turniejową dokładność, zaawansowane analizy treningowe i pełne zanurzenie w rozgrywce. System zaprojektowano z myślą o ambitnych graczach, którzy oczekują najlepszego zestawu do domu. Mocuje się go zaciskami na dowolnej standardowej tarczy i stojaku, bez wiercenia, a od rozpakowania do pierwszego rzutu mija mniej niż dwie minuty. Autodarts X wyznacza nowy standard w technologii darta cyfrowego.



Winmau, to marka wpisana w samą istotę darta. Od 1945 roku wyznacza najwyższe standardy jakości i innowacyjności, a zaufaniem darzą ją najlepsi zawodnicy występujący na największych scenach. Jako oficjalny partner PDC, ADC i JDC Winmau dostarcza tarcze, na których rozgrywają się wszystkie najważniejsze momenty w tej dyscyplinie, i konsekwentnie działa na rzecz jej rozwoju na wszystkich poziomach na całym świecie. Autodarts to kolejny rozdział tej historii: od najlepszych tarcz na świecie, którym ufa zawodowy dart na najwyższym poziomie, po w pełni zintegrowany ekosystem cyfrowy, dzięki któremu każdy gracz i na każdym poziomie może grać bez ograniczeń.



Do końca 2026 roku i przez cały 2027 rok firma będzie regularnie wprowadzać nowe funkcje, tryby gry i usprawnienia platformy. Będą wśród nich kolejne warianty rozgrywki online i offline, ligi, transmisje obrazu z kamery i tarczy, nagrody, odznaki, serie zwycięstw oraz rozbudowane mechanizmy grywalizacji. Winmau nie ustaje w redefiniowaniu darta cyfrowego — trwają już prace nad kolejnymi produktami i rozwiązaniami, w tym nad kamerą frontową.



Winmau Autodarts, aplikacja i LENS, są już dostępne na całym świecie, przedsprzedaż systemu kamer ruszy w październiku, a pierwsze zestawy trafią do klientów w listopadzie.



Sugerowane ceny detaliczne

Autodarts X – 2385 PLN

Statyw Autodarts, czarny – 132 PLN

Zestaw Autodarts: statyw + abonament 12-miesięczny – 424 PLN

Karta abonamentowa 12-miesięczna – 318 PLN

Abonament miesięczny – 32 PLN





















źródło: Info Prasowe / Winmau