Wirtualny bolid F1 Mecedes-AMG - możliwości AMD Radeon ProRender

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ostatni weekend zakończył sezon Formuły 1 w 2020 roku, który był jednocześnie pierwszym rokiem partnerstwa AMD z Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Dzięki bliskiej współpracy z The Pixelary udało się stworzyć niesamowite obrazy 3D bolidu Mecedes-AMG F1 W11 EQ Performance przy wykorzystaniu AMD ProRender. To potężny silnik renderujący w oparciu o algorytmy fizyczne, który pozwala profesjonalistom tworzyć oszałamiająco fotorealistyczne obrazy. AMD udostępniło rendery tego bolidu oraz wideo, które opowiada o pracy grafików oraz wyzwaniach, z jakimi musieli się zmierzyć.







Jakkolwiek oryginalne rendery zostały ukończone zanim najnowsza wersja Radeon ProRender była dostępna, to najnowsze testy Radeon ProRender 2.0 w programie Blender na karcie graficznej AMD Radeon RX 6800 XT umożliwiły wyrenderowanie obrazów ponad 2-krotnie szybciej, co najlepiej prezentuje możliwości najnowszych wersji oprogramowania i sprzętu AMD.







W nawiązaniu do zeszłotygodniowej premiery kart graficznych AMD Radeon RX 6900 XT chcieliśmy też polecić uwadze wpis na blogu, który może pomóc wydobyć dodatkowe pokłady mocy z nowych kart graficznych w profesjonalnych programach do tworzenia treści cyfrowych. Z treści wynika, że nowy Radeon RX 6900 XT:

- Zapewnia nawet 3-krotnie więcej mocy w edycji wideo w testach PugetBench dla Adobe Premiere Pro w porównaniu do karty Radeon VII;

- Zapewnia także znacznie więcej mocy w takich zastosowaniach jak modelowanie 3D, rendering i post-produkcja wideo;

- Dzięki nowym jednostkom Ray Accelerator zapewnia raytracing podczas renderingu we wspierających tę technikę aplikacjach, w tym przy użyciu Radeon ProRender 2.0.































Źródło: Info Prasowe / AMD

Więcej informacji o współpracy AMD z The Pixelary oraz Mercedes-AMG Petronas Formula One Team znajdziecie TUTAJ