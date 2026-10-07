Witajcie w Vegas! Zwiastun 5-sezonu Battlefield 6, już dostępny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Battlefield Studios przedstawia zwiastun rozgrywki 5. sezonu Battlefield 6 oraz Battlefield REDSEC, który przenosi akcję do Nevady. Twórcy zaprezentowali pierwsze spojrzenie na największy jak dotąd sezon gry, który rozpocznie się już 13 października. Aktualizacja wprowadzi trzy nowe mapy, nowe bronie, tryb Szybki Royale, który odświeża formułę Battle Royale, a także specjalne wydarzenie i szereg dodatkowych atrakcji. Zwiastun możecie zobaczyć w rozwinięciu newsa...









źródło: Info Prasowe - Electronic Arts