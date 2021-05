Wojtek Sokół zeskanowany w 3D

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Online i offline nie są już dwoma osobnymi światami – jak nigdy wcześniej, jesteśmy świadkami przenikania się rzeczywistości wirtualnej i realnej. VR i AR świetnie sprawdzają się w aplikacjach eventowych, marketingowych czy podczas szkoleń. Stanowią także doskonałą formę promocji czy rozrywki, zarówno dla podmiotów indywidualnych, jak i firm. W VR-owej czy AR-owej przestrzeni można zwizualizować dosłownie wszystko, np. przedmioty, otoczenie czy osoby, a także przenieść do niej każdy proces. Jednym z bardziej interesujących aspektów jest tworzenie wirtualnej wersji człowieka – cyfrowej wersji prawdziwej lub nieistniejącej osoby. Pomysłów na ich wykorzystanie jest wiele: gry, filmy, animacje, wirtualne produkcje – to dopiero początek...







Odpowiedzią na te trendy jest nowa innowacyjna gra towarzyska przygotowana przez markę Wyborowa. Tryb Domówki to połączenie gry planszowej z wirtualną rzeczywistością. W wydaniu AR zawodnikom towarzyszy sam Wojtek Sokół, ambasador marki. W tym celu sylwetka rapera została zeskanowana za pomocą specjalnej maszyny kalibrującej – wszystko po to, aby gracze mogli spotkać muzyka w Trybie Domówki w 3D!



– To pierwszy projekt AR o tak dużej skali, w którym wykorzystywaliśmy techniki znane z hollywoodzkich produkcji. Dzięki skanowaniu mieliśmy możliwość odwzorowania najdrobniejszych detali, co pozwoliło nam na bardzo realistyczne odwzorowanie sylwetki Sokoła. Podejmowaliśmy wiele prób, by jak najwierniej odtworzyć postać muzyka w wirtualnym trybie gry. Wykorzystaliśmy nasz własny setup do motion capture (włączając w to MoCap mimiki), aby wirtualny Sokół poruszał się tak naturalnie, jak to tylko możliwe, biorąc pod uwagę ograniczenia technologiczne WebAR. – mówi Kamila Staszczyszyn, creative director/co-founder Melt – immersive experience studio, współtwórczyni AR w Trybie Domówki.



Jak się przenieść się do świata Wyborowa x PROSTO? Tryb wirtualny w grze jest uruchamiany za pomocą smartfona, wystarczy przy pomocy aplikacji aparatu zeskanować kod QR widoczny na planszy. Już po chwili spotykamy Sokoła, przewodnika i narratora po Trybie Domówki, który przeprowadza zawodników przez całą rozgrywkę. Tryb wirtualny stanowi wizualne oraz treściowe rozszerzenie gry planszowej. Po uruchomieniu samouczka AR, płaska plansza wyrasta w trzecim wymiarze. Cztery tryby zamieniają się w cztery domówki, stworzone we współpracy z PROSTO i Sokołem. Inspiracją do planszy są kultowe teledyski Sokoła: “W aucie”, “Mogę wszystko”, “Myśl pozytywnie”, “Sen”.



Więcej informacji o Trybie Domówki na profilu Facebook oraz Instagramie marki Wyborowa.





W związku z ograniczeniem wiekowym, film "Za kulisami Trybu Wirtualnego", możecie obejrzeć tylko na kanale You Tube pod tym LINKIEM.



























Źródło: Info Prasowe / Wyborowa