Woo Audio Phantom – przetwornik zintegrowany z wysokiej klasy kablem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Znany amerykański specjalista od lampowych wzmacniaczy słuchawkowych wprowadza na rynek produkt naprawdę unikalny. A przy tym niezwykle praktyczny i uniwersalny. Woo Audio Phantom to przetwornik cyfrowo-analogowy zintegrowany z wysokiej klasy przewodem. Innymi słowy, jest to kabel, w którym z jednej strony mamy port USB – do podłączenia na przykład komputera czy tabletu – a z drugiej jest on zakończony parą wtyków RCA lub XLR. Dzięki temu w niezwykle prosty i elegancki sposób możemy podłączyć telefon, komputer, czy też każde inne urządzenie z portem USB z dowolnym analogowym sprzętem takim, jak wzmacniacz, czy kolumny aktywne. A przy tym uzyskać znakomitą jakość brzmienia, z której produkty Woo Audio są tak dobrze znane.







Innowacyjne i eleganckie rozwiązanie

Woo Audio Phantom integruje w niezwykle w nowatorski sposób przetwornik cyfrowo-analogowy, który został umieszczony od strony wtyczki USB z przewodem audio klasy premium. Od strony „analogowej” przewód ten może być zakończony niezbalansowanymi wtykami RCA, lub też zbalansowanymi XLR. A na dodatek Woo Audio Phantom występuje w trzech długościach: 1 metry, 2 oraz 3 metry. Niewiarygodnie wręcz kompaktowa forma pozwala zredukować ilość niepotrzebnych elementów, a jednocześnie dzięki połączeniu wysokiej jakości przewodu oraz przetwornika D/A w jednym – sprzyja także uzyskaniu znakomitego brzmienia.



Nowoczesny przetwornik oraz stopień wyjściowy MOSFET

W Woo Audio Phantom nie tylko zastosowano doskonałe przewodniki z kabli Elevate, ale także audiofilskiej klasy przetwornik znanej marki ESS Technology. Wraz z zaawansowanym kontrolerem USB wspiera on gęste formaty audio aż do rozdzielczości 24 bity/384 kHz dla sygnału PCM i DSD128 dla sygnału Direct Stream Digital. Ponadto oferuje on pełne dekodowanie formatu MQA. Jednocześnie o zachowanie nie tylko odpowiednich parametrów mierzalnych, ale przede wszystkim dobrego brzmienia dba specjalnie zaprojektowany stopień wyjściowy. Jest on oparty o technologię MOSFET i zapewnia niską - bo wynoszącą 16 omów – impedancję wyjściową. Innymi słowy, zastosowano tutaj specjalny wzmacniacz, który uwzględnia także parametry elektryczne kabla, zapewniając maksymalną kompatybilność z szerokim wachlarzem urządzeń, do których Woo Audio Phantom będzie dostarczał czysty, niczym nie zakłócony sygnał.



Wzorcowa kompatybilność i perfekcyjne wykonanie

Woo Audio Phantom posiada – od strony „cyfrowej” wtyk USB-A, jednakże za pomocą przejściówki możemy do połączyć do dowolnego urządzenia posiadającego interfejs Lightning, USB-C, czy Micro USB. Może on zatem pracować nie tylko z każdym praktycznie komputerem, ale także z tabletami, czy smartfonami. Dodatkowo wielokolorowa dioda poinformuje nas o tym, czy odbierany przez Woo Audio Phantom sygnał ma jakość CD (zielony kolor diody), jest w formacie wysokiej rozdzielczości (bursztynowy kolor diody), czy też jest zakodowany w MQA (żółty).



Jednocześnie od strony „analogowej” Woo Audio Phantom możemy podłączyć do praktycznie każdego wzmacniacza słuchawkowego, monitorów aktywnych, czy amplifikacji stereo. Dzięki napięciu na wyjściu wynoszącym 1.7V (dla wersji niezbalansowanej RCA) oraz 3.4V (dla wersji zbalansowanej XLR) Woo Audio Phantom zapewni nam poprawne wysterowanie każdego z podłączonych elementów toru.



Najnowszy produkt Woo Audio jest produkowany w Nowym Jorku, posiada trzyletnią gwarancję, a w zestawie otrzymamy także twarde, praktyczne etui transportowe. Woo Audio Phantom dostępny jest już w sieci sklepów MP3Store/HiFiPRO a jego sugerowana cena detaliczna brutto zaczyna się od 2295 PLN brutto dla wersji RCA 1M.



































Źródło: Info Prasowe / MIP