Woox R5113 - Inteligentne oświetlenie podwórka

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Energooszczędny naświetlacz LED WOOX R5113 spełnia funkcję tradycyjnego reflektora. Umożliwia on oświetlenie wjazdu do garażu, wejścia do budynku czy innego dowolnego otoczenia domu. Naświetlacz można ustawić tak by uruchamiał się automatycznie, gdy dołączony czujnik PIR wykryje ruch lub by świecił światłem ciągłym. Woox R5113 pozwala także stworzyć harmonogram, aby naświetlacz samoczynnie włączał czy wyłączał się o danej porze. Za pomocą darmowej aplikacji WooxHome dostępnej na Android i iOS użytkownik może sterować funkcjami naświetlacza. Wśród funkcji można znaleźć zmianę natężenia światła czy automatyczne włączanie podświetlenia dzięki czujnikowi PIR.







Gdy czujnik PIR wykryje ruch, automatycznie uruchomi naświetlacz LED, natomiast jeśli ruch ustanie - światło zostanie wyłączone. Naświetlacz LED może działać na wiele sposobów, np. jako oświetlenie ciągłe, może włączać się zgodne z ustawionym harmonogramem lub zgodnie z ustawioną automatyką. Aplikacja WooxHome współpracuje z takimi usługami jak Amazon Alexa, Google Assistant czy Siri, dzięki czemu możliwe jest sterowanie głosowe naświetlaczem LED.



Naświetlacz LED WOOX R5113 z czujnikiem PIR został wyposażony w ruchomy wspornik, który pozwala na precyzyjne zamocowanie go w taki sposób, by oświetlał wybrane miejsce. Dzięki temu oprócz oświetlenia posesji idealnie nadaje się także do oświetlania witryn sklepowych, budynków, ogrodów a także jako ogólne oświetlenie zewnętrzne.



Ceny nie podano.























Źródło: Info Prasowe / Woox