World of Tanks - Benedict Cumberbatch w Operacji Świątecznej 2026

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Świąteczny czas wypełniony radością, prezentami i wielkimi nagrodami w World of Tanks już się zbliża. W tym roku uznany brytyjski aktor, Benedict Cumberbatch dołącza do wspólnych celebracji jako oficjalny ambasador Operacji Świątecznych 2026 w World of Tanks. Znany ze swojego niezrównanego intelektu i magnetycznej osobowości, Cumberbatch wnosi świeże podejście do dowództwa – nacechowane spokojem, strategią i mądrym przewodnictwem na polu bitwy. Operacje Świąteczne 2026 rozpoczną się 5 grudnia 2025 i potrwają do 12 stycznia przyszłego roku. Gracze mogą liczyć na magiczną zimową przygodę wypełnioną okazjonalnymi misjami, wspaniałymi nagrodami i świątecznymi niespodziankami.







W garażu czołgiści zostaną powitani przez Benedicta Cumberbatcha, który przydzieli im specjalne zadania tworząc prawdziwie niezwykłą atmosferę. Gracze będą mogli zdobyć ekskluzywne nagrody związane z tegorocznym ambasadorem, w tym jego samego jako dowódcę czołgu razem z własnymi kwestiami dialogowymi.



“Jestem zachwycony mogąc być częścią tegorocznych Operacji Świątecznych w World of Tanks” – mówi Benedict Cumberbatch. „To tytuł, który stawia na strategię, grę zespołową i planowanie kilka kroków naprzód. Współpraca z zespołem gry była czystą przyjemnością, a jej efektem jest coś zupełnie nowego, oczywiście wypełnionego świąteczną aurą. Życzę wszystkim graczom wspaniałych świąt.”



Razem z celebracjami w grze, zespół World of Tanks kontynuuje doroczną tradycję oryginalnych, krótkometrażowych filmów z okazji Operacji Świątecznych. Tegoroczna historia śledzi losy Sebastiana, nieśmiałego pracownika biurowego, któremu braknie odwagi, aby porozmawiać z obiektem swoich uczuć, Sarą. Na ratunek przybywa Benedict Cumberbatch - dowcipny i nieco ekscentryczny terapeuta, który pomaga bohaterowi zmierzyć się ze swoimi lękami za sprawą sprytnych, acz niekonwencjonalnych ćwiczeń. Rezultatem jest ciepła, zabawna i lekko surrealistyczna historia o śmiałości, bliskości i wspólnej pasji do World of Tanks – świąteczne przypomnienie o tym, że odrobinę odwagi można odnaleźć nawet w najbardziej niespodziewanych miejscach.





























źródło: Info Prasowe - Wargaming