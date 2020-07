World of Tanks - Intensywne walki 7 na 7 powracają

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już tylko miesiąc dzieli nas od 10. Rocznicy World o f Tanks i głównych obchodów urodzinowych! W ten weekend gracze mają możliwość powrócenia do trybu 7 vs 7. Dodatkowo pojawi się nowy zestaw misji rocznicowych, gdzie wygrać można styl 3D dla legendarnego niszczyciela czołgów – T30. Akt IV obchodów rocznicowych czyli Ponadczasowa Bijatyka, gdyż nazywa się tryb 7 na 7, jest przeznaczony wyłącznie dla pojazdów poziomu X. Starcia w nim rozpoczną się już w piątek, 10 lipca, a zakończą w poniedziałek, 13.07. Również gracze, którzy nie posiadają w swoich garażach czołgów X poziomu będą mogli wziąć w nim udział. Na czas trwania wydarzenia będą dostępne do wypożyczenia pojazdy Object 140 i WZ-111 model 5A. Rozgrywka toczyć się będzie na 5 wyselekcjonowanych mapach z własnymi zasadami i zadaniami.







Wraz z nowym trybem pojawią się zestawy stylizacyjne z przeszłości odnoszące się do wydarzeń takich jak tryb piłkarski, stalowy łowca czy Halloween.



I wreszcie czołgiści powinni się przygotować... World of Tanks będzie miał 10 lat w sierpniu i wtedy czeka nas kulminacja obchodów. Szykujcie się na moc niespodzianek, prezentów I ciekawych aktywności!



Więcej informacji o akcie IV -> LINK.













Źródło: Info Prasowe / Wargaming