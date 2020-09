World of Tanks - Wydarzenie Ostatni Waffenträger wystartowało

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od dziś aż do 12 października czołgiści w World of Tanks PC mogą doświadczyć zupełnie nowego, asymetrycznego trybu gry w wydarzeniu Ostatni Waffenträger! Wydarzenie oferuje dynamiczną, 6 minutową rozgrywkę, gdzie 7 graczy w zmodernizowanych jednostkach T-55 staje naprzeciwko potężnego niszczyciela czołgów 10. poziomu - Waffenträger Auf E 110. W pojedynkę nikt nie da mu rady, także gracze będą musieli współpracować, aby zniszczyć kolosa. Po mapach jeżdżą pomocnicy głównego przeciwnika kontrolowani przez AI i należy ich niszczyć, aby naładować działa mocą zdolną uszkodzić Waffenträgera.







Rozgrywka toczy się na 3 mapach (Fisherman’s Bay, Studzianki and Redshire), za udział w wydarzeniu gracze otrzymają cenne nagrody jak style 2D, emblematy, naklejki, konto premium czy klucze umożliwiające pokierowanie samemu Waffenträgerem Auf E 110!



Podczas trwania wydarzenia niekiedy będzie można się też natknąć na czołg Waffenträger Auf E 220. Ta maszyna będzie sterowana przez twórców gry lub zaproszonych gości specjalnych. Wyzwanie będzie wtedy większe, ale też za zwycięstwo nagrody będą jeszcze bogatsze! Więcej informacji - https://worldoftanks.eu/pl/news/general-news/the-last-waffentraeger-regulations/.

























Źródło: Info Prasowe / Wargaming