World of Tanks Blitz – nowe czołgi z uniwersum Girls und Panzer

Wargaming w partnerstwie z Bandai Namco przygotowali coś wyjątkowego dla wszystkich fanów anime, a w grze pojawia się po raz pierwszy przepustka bitewna. Na mocy współpracy do World of Tanks Blitz trafiają dwa nowe czołgi z serialu Girls und Panzer. Pierwszym z nich jest czołg The Firefly Saunders SP dowodzony przez Naomi ze szkoły Sauders University. Jest to brytyjski czołg średni wyróżniający się celnością działa i penetracją. Drugim jest The IS-2 Pravda SP, reprezentujący szkołę Pravda Grils, a dowodzi nim Nonna. Ta sowiecka maszyna to idealne połączenie pancerza, zwrotności i siły ognia.







Dodatkowo w grze dostępne będą nowe awatary postaci. Po raz pierwszy zobaczymy Nishizumi Miho, Kadotani Anzu i Nishizumi Maho dowodzących swoimi Pz.IV Anko SP, Hetzer Kame SP i Tiger Kuromorimine SP.



Drugą ciekawą nowością w World of Tanks Blitz jest dodanie przepustki bitewnej do gry. Wystartuje ona już 1 maja i będzie dostępna do 29 maja. Jest to operacja zawierająca łącznie 40 poziomów, za wypełnienie każdego z nich gracz otrzymuje wartościowe nagrody, takie jak dni konta premium, złoto, kredyty, doświadczenie, awatary czy kamuflaże. Poza darmową wersją przepustki jest również jej odmiana płatna. Za równowartość 5$ można nabyć jej wersję premium, a nagrody w niej uzyskiwanie wielokrotnie przekraczają wartość opłaty. Obie przepustki mogą być używane jednocześnie, aby gracze mogą zdobywać jeszcze więcej cennych nagród.