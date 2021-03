World of Tanks Blitz wystrzeliwuje czołg w kosmos

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Aby uczcić pierwszy krok w historii eksploracji kosmosu przez człowieka World of Tanks Blitz przygotowało miesiąc z międzygalaktycznymi aktywnościami. Pierwszą salwą rozpoczynającą kosmiczny kwiecień jest wystrzelenie na orbitę ziemską repliki modelu czołgu Cromwell B w skali 1:32. Czołg przecinał powietrze z prędkością 15 metrów na sekundę i orbitował 24 km nad Ziemią. Po udanym powrotnym lądowaniu jest gotowy, aby otworzyć miesięczne operacje w galaktycznym klimacie. Od 1 do 30 kwietnia gracze będą mogli wziąć udział serii aktywności, wliczając w to:

• Od 25 marca do 5 kwietnia startuje wydarzenie Galaxy Riches, w którym będzie można wygrać unikatowe przedmioty w grze, które wymienimy na kredyty, dni konta premium i mnożniki.







• Od 31 marca do 4 kwietnia powraca tryb Burning Games!

• Od 9 do 16 kwietnia w wydarzeniu Sheridan Rocket będzie można zdobyć unikatowy czołg z pociskami - Sheridan Missile tank!

• Od 12 do 18 kwietnia powraca nowa wersja trybu grawitacyjnego, w którym będzie możliwość skakania oraz działań w powietrzu.

































Źródło: Info Prasowe / Wargaming