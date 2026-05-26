World of Tanks: HEAT - już dostępne

Wystartowaliśmy 😊 World of Tanks: HEAT, nasz nowy niezależny tytuł F2P oparty na dynamicznych i pełnych zwrotów akcji starciach czołgów jest już dostępny. Możecie dołączyć do walki na platformach PC (Wargaming Game Center i Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz NVIDIA GeForce NOW z pełną cross-progresją i możliwością rozgrywki cross-platformowej. Akcja gry zacznie się od Sezonu Premierowego, zawierającego 5 darmowych, tygodniowych Przepustek Bitewnych, 5 czołgów i szeroką gamę nagród. Czołgiści rozpoczną rozgrywkę z trzema Agentami – Chopperem, Kentem oraz Houndem. Pozostała piątka oraz ich czołgi będą stopniowo udostępniane w ramach Sezonu Premierowego.







Na start gracze mogą oczekiwać:

• 8 Agentów

• 15 pojazdów

• 8 map

• 4 tryby PvP



To dla nas wyjątkowa chwila, dlatego chciałbym serdecznie podziękować za to, że byliście z nami przez całą drogą od Opening Night Live 2025, kiedy po raz pierwszy zaprezentowaliśmy światu HEAT.





















Żeby jeszcze bardziej rozgrzać atmosferę, przygotowaliśmy też oficjalną zapowiedź rozgrywki