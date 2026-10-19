World of Tanks: HEAT zmierza na Poznań Game Arena

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W dniach 23-25 października już po raz 20. Poznań stanie się stolicą gamingu za sprawą wydarzenia Poznań Game Arena. W trakcie weekendu wypełnionego rozgrywkami, nowinkami ze świata gier i najnowocześniejszym sprzętem dla graczy, nie może zabraknąć World of Tanks: HEAT. W centrum Pawilonu 5. fani adrenaliny i czołgiści mogą liczyć na wszystko, co HEAT ma najlepszego – wybuchowe, pancerne starcia, intensywne mecze, mnóstwo atrakcji i aktywności, a także spotkania z wieloma znanymi twórcami. Odwiedzający strefę World of Tanks: HEAT będą mogli dołączyć do akcji Sezonu 2. Czeka na nich 10 Agentów, którzy mają do dyspozycji 20 eksperymentalnych czołgów gotowych siać zniszczenie i walczyć do samego końca. Do dyspozycji aspirujących dowódców zostanie oddane 12 stacji do grania PC oraz 4 stanowiska z konsolami.







Co więcej, już podczas PGA dostępny będzie specjalny, ograniczony czasowo tryb przygotowany specjalnie na święto Halloween. Nad polem bitwy zalegnie mrok, a w cieniach czaić będzie się coś złowrogiego. Tylko potężne maszyny bojowe gotowe będą sprostać temu wyzwaniu.



Nikt nie wyjdzie z pustymi rękami

Stoisko HEAT to przede wszystkim miejsce wspólnej celebracji, nie zabraknie więc licznych upominków dla graczy. Na odwiedzających czekają bonusowe kody i zestawy naklejek oraz podkładki pod mysz dla każdego, komu uda się wygrać choć jeden mecz. Dla tych, którzy wrzucą swoje zdjęcia ze specjalnej strefy zdjęciowej HEAT, lub zapozują z cosplayerami wcielającymi się w rolę Agentów, czekają też czapki baseballówki oraz zawieszki do kluczy.



Nagrodą specjalną do zdobycia w trakcie weekendu będzie konsola Steam Deck w unikatowym wydaniu. Aby ją zdobyć, należy wykazać się wiedzą o czołgach, grach i samym HEAT – konkurs, w którym będzie można powalczyć o ten wyjątkowy sprzęt odbędzie się w piątek 23.10, o godzinie 14:30 na scenie głównej.



Goście specjalni

Na imprezie formatu Poznań Game Arena, szczególnie podczas jej 20. edycji, nie może zabraknąć gwiazd Internetu – popularnych streamerów, twórców treści i zaprawionych w boju czołgistów. W trakcie weekendu do HEAT dołączą:

• Diables • Pago3

• Czoklet • Natan Zgorzyk

• AwizoTV • Graf

• Ospanno • Thorek

• KamilEater • Jaskol95

• Rysiek • PaPaPawian



… a być może i inni, nieoczekiwanie goście. To szansa dla graczy na spotkanie na żywo osób, których materiały śledzą na co dzień w sieci, a także na wspólne sprawdzenie swoich umiejętności na polach bitwy World of Tanks: HEAT. Osoby, które nie będą miały szansy wzięcia udziału w tegorocznej edycji PGA, mogą śledzić poczynania zarówno twórców, jak i zespołów HEAT podczas transmisji nadawanych prosto ze stoiska przez cały czas trwania wydarzenia. Wszystkie streamy podczas PGA nagrodzą oglądających dropami, które wzbogacą kolekcje czołgistów.



Kulminacją rywalizacji w trakcie weekendu będzie wielkie starcie dwóch drużyn. W sobotę, 24.10 o godzinie 16:00 na scenie głównej odbędzie się showmatch, gdzie po jednej stronie stanie Pago, do którego dołączy drużyna gotowych na wyzwanie graczy. Naprzeciwko niego Graf zbierze swój zespół ochotników z publiczności, aby poprowadzić ich do boju. O zwycięstwie zadecyduje współpraca i moc pocisków potężnych czołgów.



World of Tanks: HEAT powstaje również w Polsce

W produkcję World of Tanks: HEAT zaangażowane są międzynarodowe zespoły deweloperskie zlokalizowane w kilku europejskich miastach. Największą spośród jednostek odpowiedzialnych za grę jest warszawskie biuro Wargaming, w którym obecnie ponad 60 osób pracuje nad przyszłością tytułu. Najliczniejszymi zespołami w stolicy są artyści, inżynierowie oraz osoby odpowiedzialne za rozwój gry. Pośród nich są również twórcy wywodzący się z Polski.



World of Tanks: HEAT to najnowszy tytuł studia Wargaming, pierwszy wydany równocześnie na platformach PC, PS5 i Xbox Series S|X, z pełną funkcjonalnością crossplatformową i crossprogresją. Akcja gry osadzona w alternatywnej historii okresu zimnej wojny nadaje wyjątkowy, dystopijny charakter HEAT. Dzięki temu pola bitew osadzone są pośród realistycznych krajobrazów wypełnionych futurystycznymi akcentami. Wiele spośród unikalnych elementów map w grze czy balans rozgrywki jest efektem pracy twórców z Polski.



20 lat wspólnej celebracji gier

Już zaledwie za kilka dni rozpocznie się jubileuszowa edycja jednego z najważniejszych wydarzeń w Polsce skupionych wokół gier wideo. World of Tanks: HEAT gorąco zaprasza wszystkich graczy do wspólnej zabawy przez cały weekend w Poznaniu.













źródło: Info Prasowe - Wargaming