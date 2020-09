World of Tanks na konsolach rozpoczyna współpracę z Hot Wheels

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W partnerstwie z Hot Wheels, Wargaming na przyjemność ogłosić nowy, drugi sezon w World of Tanks na konsolach. Od 22 września do 7 grudnia szykuje się moc atrakcji spod znaku kultowej marki Hot Wheels dla czołgistów! Gracze bez przepustki sezonowej awansując na kolejne poziomy mogą liczyć na rozmaite atrakcje wliczając w to dni premium, doświadczenie, emblematy Hot Wheels czy złote, srebrne oraz brązowe skrzynie wojenne. Głównymi nagrodami jest możliwość zdobycia za darmo czołgów w klimacie Hot Wheels czyli T-34-85m i Tiger Shark Spähpanzer Tank!







Gracze posiadający przepustkę sezonową mogą liczyć na powyższe nagrody oraz jeszcze więcej ciekawych maszyn do odblokowania taki ch jak Trailblazer Spahpanzer Tank, the Rodger Dodger E 75 TS, Tiger Shark Spähpanzer oraz Bone Shaker TS-5 - oczywiście wszystkie w unikatowej stylistyce Hot Wheels.



Oprócz nowej zawartości startuje również duży konkurs dla graczy z Europy i USA. Do wygrania są rozmaite nagrody fizyczne np. bluzy i koszulki World of Tanks oraz zestawy od Hot Wheels. Główną nagrodą będzie prywatne wydarzenie/impreza dla zwycięzcy w klimacie World of Tanks i Hot Wheels o wartości 10000 USD. Ze względu na sytuację pandemiczną nagroda główna będzie do odebrania w ciągu 12 miesięcy. Co należy zrobić, żeby wziąć udział? Nic, czego byście już nie robili, czyli wystarczy grać, wygrywać, osiągać jak najlepsze wyniki, a pod koniec sezonu wszystko zostanie podsumowane i nagrody zostaną przyznane bazując na waszej aktywności w World of Tanks na konsolach.





















Źródło: Info Prasowe / Wargaming