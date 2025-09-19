World of Warships świętuje 10-lecie w Gdyni

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Przywdziej kapitańską czapkę, stań na mostku okrętu wojennego w trakcie 10-lecia gry World of Warships. Wyjątkowe stoiska gamingowe, wyposażone w wydajne komputery i smartfony REDMAGIC 10 Pro, umieszczone w stylizowanym kontenerze morskim czekają na graczy już od 19 września w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z szeregiem tematycznych atrakcji. Wystawy oraz strefy gamingowa dostępna będzie od 19 września 2025 roku od godziny 16:00 na terenie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Sala ze stoiskami gamingowymi, przygotowana na wzór centrum dowodzenia okrętem, pozostanie otwarta przynajmniej przez najbliższe dwa lata.







Impreza inauguracyjna rozpocznie się możliwością zwiedzenia kultowego ORP Błyskawica, wnętrz muzeum, a także skorzystania ze stoisk gamingowych, gdzie uczestnicy zagrają w World of Warships, a także World of Warships Blitz War na smartfonach REDMAGIC 10 Pro. Goście będą mieli ponadto okazję wziąć udział w pokazie filmów dotyczących gry World of Warships i przedstawiających tworzenie kontenera ze strefą gracza. W programie przewidziane są również wystąpienia Michała Milowicza i Tomasza Jachimka. Zakończenie wydarzenia zostanie uczczone spektakularnym pokazem laserowym oraz specjalnym SHOW PO ZMROKU.



Technologia spotyka historię

Inicjatywa ma na celu przybliżyć, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, historię marynarki wojennej. Aby zachęcić młodzież, zaprojektowano specjalną salę ze stoiskami gamingowymi, wyposażonymi w wydajne komputery oraz flagowe smartfony REDMAGIC 10 Pro - prawdziwe bestie mobilnego grania. Urządzenia wyposażone są w procesory Qualcomm Snapdragon 8 Elite oraz autorski układ Red Core R3 i 6,85-calowe wyświetlacze AMOLED z częstotliwością odświeżania do 144 Hz. Za chłodzenie telefonów odpowiada system ICE-X, a dzięki wykorzystaniu algorytmów AI, automatycznie stabilizowana jest temperatura, jak i obraz. Pojemna bateria 7050 mAh wystarcza na wielogodzinne sesje rozgrywki bez ładowania. Taki zestaw sprawia, że REDMAGIC 10 Pro świetnie sprawdza się nie tylko w codziennej rozrywce, ale także kompetytywnych wyzwaniach.



Wszystkie sprzęty zostały umieszczone w przerobionym kontenerze morskim, wykorzystywanym poprzednio do transportu towarów, a jego styl ma przypominać mostek i centrum dowodzenia okrętu wojennego. Celem tego stanowiska jest wzbudzenie zainteresowania historią marynarki wojennej poprzez zanurzenie się w epickich walkach morskich gry World of Warships. Warto wspomnieć, że we wspomnianym tytule mamy możliwość stanąć za sterami słynnego ORP Błyskawica.



Strefa gamingowa nie mogłaby powstać gdyby nie wsparcie sponsorów, którzy dostarczyli konieczne urządzenia, podzespoły i peryferia. Wśród nich znajdziemy ACTINA, ENDORFY, AMD, iiyama czy wspomniana marka REDMAGIC. Impreza nie odbyłaby się też bez patronatu prezydentki miasta Gdyni, Aleksandry Kosiorek.





















źródło: Info Prasowe - Wargaming