World of Warships - Polowanie na Piñatę już w marcu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio Wargaming, twórcy i wydawcy wiodącej wieloosobowej gry morskiej World of Warships, wprowadza długo oczekiwane krążowniki Wspólnoty w fazie wczesnego dostępu. Razem z premierą nowej linii okrętów do gry trafia też przepustka wydarzenia z dwiema liniami progresji i mnóstwem nagród do odblokowania. Ponadto, w samą porę na prima aprilis, na kapitanów czeka też wydarzenie Polowanie na Piñatę jako oddzielny tryb bitwy. Marcowa aktualizacja zmieni też rozgrywkę okrętami podwodnymi, wycofa amerykańskie lotniskowce ze wczesnego dostępu, a także wprowadzi moc akcji w nowym sezonie bitw rankingowych i potyczek.







Piñaty eksplodują nagrodami

To nie żart – aby uczcić ducha prima aprilis już pod koniec marca w grze pojawi się wydarzenie Polowania na Piñatę! Rywalizacja okrętów VIII-IX poziomu podzielonych na dwie siedmioosobowe drużyny polegała będzie na wyścigu do zniszczenia specjalnego okrętu Piñata na zmodyfikowanej mapie Wysp Kolorowych. W ramach zabawy każda jednostka, która weźmie udział w wydarzeniu będzie ozdobiona losowo wybranym kamuflażem związanym z motywem głównym wydarzenia, a po zatopieniu eksploduje w zupełnie nowej, kolorowej animacji. W nagrodę za swoje wysiłki gracze otrzymają specjalne żetony piñata, które można wymienić na stałe kamuflaże tematyczne, naszywkę i pamiątkową flagę w zbrojowni. Wydarzenie to wprowadza również zupełnie nową mechanikę do gry, dodając materiały eksploatacyjne wsparcia. Gracze mogą odblokować do pięciu z ośmiu unikalnych materiałów poprzez zakup lub ukończenie misji bojowych.



Krążowniki Wspólnoty już na morzach

Zupełnie nowa linia dziesięciu krążowników reprezentujących kraje Wspólnoty zarzuciła kotwicę we wczesnym dostępie. Te historyczne okręty znane są z zadawania dużych obrażeń na minutę, czemu przeciwdziała niska prędkość obrotu wieżyczek. Zarówno lekkie, jak i ciężkie krążowniki z tej linii posiadają działa o kalibrze od 152mm do 203mm od VIII poziomu wzwyż, a dodatkową siłę ognia zapewniają torpedy dostępne od III poziomu.



Wraz z dodaniem nowych okrętów, do gry trafia też nowa przepustka wydarzenia Drużyny Wspólnoty. Dzięki dwóm 20-poziomowym liniom progresji gracze mogą odblokować wiele nagród. W zestawie znajduje się historyczny dowódca Harold Farncomb, który wyposażony jest w sześć punktów umiejętności, kamuflaże, pojemniki i żetony do wymiany w zbrojowni. Przepustka wydarzenia zastępuje misje dzienne misjami tygodniowymi, co usprawnia postępy w porównaniu z poprzednimi przepustkami.



Usprawnienia okrętów podwodnych

Marcową aktualizację World of Warships uzupełnia szereg nowych funkcji i ulepszeń dla okrętów podwodnych. Obejmują one zmiany w torpedach, aby umożliwić zadawanie obrażeń na podstawie odległości, lepszą świadomość bliskości innych zanurzonych okrętów i lepszą widoczność podwodnego terenu.

Amerykańskie lotniskowce Independence, Yorktown i Essex opuszczają fazę wczesnego dostępu w nowej aktualizacji. Ponadto, od 13 marca w grze pojawi się zupełnie nowy sezon bitew rankingowych, w których okręty od VIII będą rywalizować ze sobą w dwóch sześcioosobowych drużynach, a od 15 marca do gry trafią cztery potyczki oparte na walce na krótkim dystansie.



Pełna lista aktualizacji dostępna jest TUTAJ.













źródło: Info Prasowe - Wargaming