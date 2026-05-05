World of Warships: Legends od teraz dostępne na PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio Wargaming, twórcy i wydawcy wiodącej wieloosobowej gry morskiej inspirowanej historią World of Warships: Legends, prezentuje majową aktualizację. Jej głównym elementem jest premiera gry na PC na platformach Steam, Xbox na PC oraz nowymi korzyściami płynącymi z Xbox Game Pass, dzięki czemu akcja Legends trafi do jeszcze większej liczby graczy na całym świecie. W grze pojawi się też kampania “Blooming Mountain”, zawartość celebrująca Złoty Tydzień i powrót Imperium Rzymskiego do gry. W końcu, na wody powraca współpraca z “Arpeggio of Blue Steel -Ars Nova-” z popularnymi okrętami, skórkami i Dowódcami.







World of Warships: Legends, już teraz dostępne na PC

World of Warships: Legends wystartowało na komputerach osobistych przenosząc dynamiczną morską walkę w ręce graczy na platformach Steam oraz Xbox na PC z serią korzyści dla abonentów Xbox Game Pass. Dzięki pełnej cross-progresji gracze mogą zalogować się na swoje konta Legends z innych platform i kontynuować rozgrywkę w miejscu, w którym ją przerwali.



Kampania “Blooming Mountain” wprowadza japoński pancernik Premium – Inamura

W grze woduje czterotygodniowa kampania „Blooming Mountain” podzielona na 80 kamieni milowych do odblokowania przez graczy z nagrodami w postaci kamuflaży i kontenerów. Ukończenie kampanii z aktywnym wsparciem Admiralicji umożliwi odblokowanie japońskiego pancernika Premium VII Poziomu – Inamura. Jeden z najszybszych i najzwinniejszych okrętów swojej klasy, doskonałym w unikaniu niebezpieczeństwa, Inamura wyposażony jest w szybko przeładowujące działa kalibru 410mm, które rozsiewają przebijające i wybuchowe pociski siejąc trwogę wśród wrogów dookoła.



Uroczystości Złotego Tygodnia nadpłynęły do Legends

Rozpoczął się Złoty Tydzień 2026, a wraz z nim w grze dokuje tematyczna zawartość. Pięć skórek dla Aoba, Kagerō, Musashi, Fubuki i Akatsuki czeka na odblokowanie razem z trzytygodniowym kalendarzem „Spirits in the Wind”; wśród dostępnych nagród jest nowe przebranie Dowódczyni, Kaede Kawashiro, która tworzy magiczne japońskie „koinobori”. Razem z wydarzeniem do gry trafiają kontenery Golden Week ’26 zawierające tematyczne skórki i szansę odblokowania powracających okrętów, jak Hyūga i Musashi.



Imperium Rzymskie powstaje na nowo w World of Warships: Legends

Tryumfalny powrót do gry Imperium Rzymskiego. Gracze mogą zacierać ręce na nową tematyczną zawartość, w tym unikatowy włoski krążownik Premium VIII poziomu, Legate. Port Taranto również wraca do gry w nowej odsłonie i wzbogacony o stację, w której gracze mogą łączyć surowce, aby odblokować okolicznościowe nagrody. Wśród nich dostępne będzie przebranie Centuriona Dowódcy, nowy włoski pancernik Premium VII poziomu Marcantonio Colonna wyposażony w celne działa główne i dalekosiężną artylerię pomocniczą, pozwalające na skuteczne niszczenie wrogów.



"Arpeggio of Blue Steel -Ars Nova-" powraca do Legends

“Arpeggio of Blue Steel -Ars Nova-" wywołuje poruszenie wracając do World of Warships: Legends. Wszystkie wcześniej wydane elementy zostają ponownie udostępnione, dzięki czemu wirtualni kapitanowie mogą poprowadzić swoje ulubione postaci do walki i rozbudować swoje floty o m.in. ARP Musashi, ARP Nachi i ARP Kirishima. Ponadto, w grze dostępne będą dodatkowe okolicznościowe przedmioty, w tym specjalna skórka dla Yamato oraz zestaw misji, w których można zdobyć japońskie kamuflaże i kontenery Arpeggio.





























źródło: Info Prasowe - Wargaming