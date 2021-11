World of Warships na PC zyskuje nowy wygląd

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wargaming z radością informuje o nowej, ważnej aktualizacji do World of Warships na PC. Dostępna będzie od 11 listopada i przyniesie ze sobą znaczącą poprawę grafiki oraz mnóstwo nowej zawartości w grze. Najważniejszym elementem aktualizacji 0.10.10 są zmiany w wyglądzie gry. Przede wszystkim mamy nową symulację wody, która umożliwia tworzenie się fal o dowolnym kształcie i wysokości. Ich dynamika uległa poprawie przez co okręty majestatycznie falują poruszane ich ruchem. Wegetacja roślinności na mapach również została zmieniona i wygląda bardziej realistycznie na wszystkich mapach. Ze względu na niedawne dodanie okrętów podwodnych również pod powierzchnią tafli wody można natknąć się na ulepszenia, więcej detali oraz większe zróżnicowanie głębin.







World of Warships na PC wchodzi w piąty sezon bitew rankinowych, a wraz z nim pojawią się nowe, superokręty. Te wyjątkowe jednostki będą miały unikatowe zdolności bojowe, które rozszerzą taktyki, a decyzje podejmowane przez gracza zyskają dodatkowo na znaczeniu. Conde, Annapolis i Zorkiy wchodzą w dodatkowy tryb strzelecki, który przyspiesza salwy przez krótki czas. Oczywiście po tym działa ładują się dłużej. Z kolei Yamagiri oferuje dwa rodzaje torped z różną prędkością, uszkodzeniami i zasięgiem, które można zmieniać w trakcie gry w zależności od sytuacji bitewnej. Satsuma i Hannover mają natomiast specjalne instrukcje bitewne, które zwiększają obrażenia. Moment ich użycia pozostaje w gestii gracza. Wszystkie 6 super okrętów będzie możliwe do wypożyczenia za specjalne żetony zdobywane za wykonywanie misji na pokrętach poziomu X. Będzie można ich używać w bitwach rankingowych oraz coopowych.



Popularny wyścig zbrojeń powraca. Bitwy toczą się w formacie 12 na 12 graczy, a na wodzie pojawiają się specjalne strefy wzmacniające, których zajmowanie i używanie korzyści z nich płynących może przechylić szalę rozgrywki. Nowością są tym razem dwa nowe rozwiązania – wzmacnianie uzbrojenia oraz zwiększanie punktów wytrzymałości.



Również okręty podwodne przechodzą zmiany pod czujnym okiem testującej je społeczności. Wreszcie, zbliżając się pomału do końca roku. Od poziomu V gracze mogą zdobywać węgiel, stal oraz specjalne certyfikaty noworoczne, które wymienią na kontenery Św. Mikołaja podczas następnej aktualizacji.



Wraz z aktualizacją 0.10.10 sowieckie lotniskowce "Komsomolets", "Serov", "Pobeda" i "Admiral Nakhimov" są już dostępne z poziomu regularnego drzewa technologicznego. To mocne jednostki zdolne przeprowadzać potężne ataki całymi oddziałami, ostrzałem rakietowym, torpedami o dalekim zasięgu czy bombardowaniem z odbicia. W drugim tygodniu będzie dostępny zestaw misji bojowych, po ukończeniu których gracze otrzymają sowiecki pancernik Novorossiysk, dowódcę z 6 punktami umiejętności oraz miejsce w porcie. Jednocześnie do wczesnego dostępu wkraczają okręty niemieckie. Gracze mogą wymienić swoje żetony na te jednostki, a za udział w okolicznościowej misji czeka flaga i naszywka.





























Źródło: Info Prasowe / Wargaming