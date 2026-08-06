Wracamy do szkoły z iiyama - promocja Back to School

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wraz ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego i akademickiego marka iiyama przygotowała promocję Back to School, w ramach której wybrane modele monitorów będą dostępne w atrakcyjnych cenach. Oferta rusza 3 sierpnia i potrwa do 30 sierpnia - to najlepszy moment, aby wyposażyć stanowisko do nauki, pracy zdalnej lub rozgrywki w sprzęt dobrej jakości w niższej cenie. Monitory ProLite do pracy i nauki. Modele z serii ProLite - uniwersalne ekrany IPS, dobre do dokumentów, otwierania wielu okien jednocześnie i codziennej pracy, teraz w niższej cenie.

- XB2497HSU-B1 - 24", Full HD, 120 Hz, IPS - cena katalogowa 599 PLN, cena promocyjna 449 PLN

- XB2497HSU-W1 - 24", Full HD, 120 Hz, IPS (biel) - cena katalogowa 599 PLN, cena promocyjna 449 PLN

- XB2797QSNP-B1 - 27", QHD, 75 Hz, IPS, ze stacją dokującą USB-C 96 W, KVM i LAN - cena katalogowa 1129 PLN, cena promocyjna 899 PLN.







Monitory gamingowe G-Master Full HD

Wysokie odświeżanie i krótki czas reakcji - coś dla graczy szukających płynności w rozsądnej cenie.

G2441HSU-B1 - 24", Full HD, 144 Hz, IPS - cena katalogowa 429 PLN, cena promocyjna 369 PLN

GB2771HSU-W1 - 27", Full HD, 240 Hz, IPS (biel) - cena katalogowa 649 PLN, cena promocyjna 599 PLN

GCB2784HSU-B1 - 27", zakrzywiony (1500R), Full HD, 240 Hz, VA - cena katalogowa 649 PLN, cena promocyjna 599 PLN

GB2591HSU-B1 - 24.5", Full HD, 320 Hz, Fast IPS - cena katalogowa 739 PLN, cena promocyjna 639 PLN



Monitory gamingowe G-Master QHD

Więcej przestrzeni roboczej i ostrzejszy obraz przy wysokiej płynności rozgrywki.

GB2771QSU-W1 – 27”, QHD, 200 Hz, Fast IPS (biel) – cena katalogowa 799 PLN, cena promocyjna 699 PLN

GB2791QSU-B1 – 27”, QHD, 320 Hz, Fast IPS – cena katalogowa 1169 PLN, cena promocyjna 999 PLN

GCB3280QSU-B2 – 31.5”, zakrzywiony (1500R), QHD, 180 Hz, VA – cena katalogowa 1199 PLN, cena promocyjna 999 PLN

GB3290QSU-B1 – 31.5”, QHD, 240 Hz, IPS – cena katalogowa 1439 PLN, cena promocyjna 1199 PLN



Monitor gamingowy G-Master 4K UHD

Najwyższa szczegółowość obrazu, z możliwością przełączenia trybów odświeżania.

- GB2771UHSU-B1 - 27", 4K UHD 144 Hz / Full HD 288 Hz (tryb dual mode), IPS - cena katalogowa 1259 PLN, cena promocyjna 999 PLN



Ultraszerokie monitory ProLite - do pracy wielozadaniowej

Zakrzywione ekrany VA o formacie panoramicznym, stworzone z myślą o multitaskingu, kreatywnej pracy i domowej rozrywce.

- XCB3494WQSU-B1 - 34", zakrzywiony (1500R), UWQHD 3440 x 1440, 120 Hz, VA - cena katalogowa 1229 PLN, cena promocyjna 1099 PLN

- XCB4594DQSU-B1 - 45", zakrzywiony (1500R), Dual QHD 5120 x 1440, VA - cena katalogowa 2399 PLN, cena promocyjna 2099 PLN



Back to School to w praktyce 14 modeli monitorów iiyama w cenach obniżonych nawet o 300 zł - tak, by każdy mógł znaleźć ekran dopasowany do swoich potrzeb: od biurowych ProLite, przez gamingowe G-Master w Full HD i QHD, po flagowy model 4K oraz ultraszerokie ekrany ProLite do pracy wielozadaniowej. To okazja, by zaktualizować sprzęt na nowy rok szkolny i akademicki, zwiększając swój komfort i oszczędzając.











źródło: Info Prasowe - iiyama