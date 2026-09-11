Wygraj unikalną kartę graficzną GeForce RTX 5090

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NVIDIA ogłosiła dziś konkurs „NBA 2K27 DLSS 5 Poster Challenge”, dając graczom szansę na wygranie jednej z czterech unikalnych kart graficznych GeForce RTX 5090 w stylistyce nawiązującej do gry NBA 2K27. Można je zdobyć prezentując własne momenty z rozgrywki, godne uwiecznienia na plakacie. NBA 2K27 zachwyca realistycznym oświetleniem, teksturami i detalami, dzięki technice DLSS 5 z funkcją renderowania neuronowego wspomaganego analizą 3D (3D-Guided Neural Rendering), dostępnej na kartach graficznych GeForce RTX serii 50. Sprawia ona, że kluczowe momenty rozgrywki prezentują się jeszcze bardziej efektownie.







Tyrese Haliburton, dwukrotny uczestnik Meczu Gwiazd NBA i złoty medalista olimpijski, miał okazję zagrać w NBA 2K27 z obsługą DLSS 5 i podzielił się swoimi wrażeniami na temat tej techniki...







źródło: Info Prasowe - NVIDIA