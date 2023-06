Wystartowało GAME ON AMD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD uruchomiła dzisiaj ograniczoną czasowo akcję „GAME ON AMD”, która ma na celu zaoferować graczom znakomite opcje na zakup najnowszych i najlepszych produktów AMD. Akcja rozpoczyna się dziś u biorących udział sprzedawców i zakończy 1 lipca 2023, a wśród objętego promocją sprzętu są karty graficzne AMD Radeon RX 6000 i 7000 oraz procesory AMD Ryzen 7000. Dziś także wystartowała promocja, w ramach której przy zakupie wybranych kart graficznych AMD Radeon można otrzymać gratis grę Resident Evil 4 Remake. Przedłużono także do 30 czerwca okres analogicznej promocji dla procesorów AMD Ryzen 7000 z grą Star Wars Jedi: Ocalały. Zapraszamy na stronę GAME ON AMD, na której będzie aktualizowana lista sklepów oraz ofert. Wśród sklepów biorących udział w tej akcji w Polsce są m.in. X-KOM, Morele.net, Komputronik, Media Expert i Proline.pl.









Źródło: Info Prasowe / AMD