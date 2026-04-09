Wzmacniacz Słuchawkowy Matrix Audio NA-1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Matrix Audio ogłasza premierę NA-1 – flagowego wzmacniacza słuchawkowego z nowej serii N. Zbudowany w oparciu o w pełni dyskretne komponenty i pracujący w czystej klasie A, NA-1 dostarcza 20 watów mocy, oferując niezrównaną kontrolę, precyzję i muzykalność, które tchną nowe życie w każdą parę słuchawek. Sercem Matrix Audio NA-1 jest w pełni analogowy obwód wzmacniający, pracujący w czystej klasie A. Konstrukcja opiera się na czterech niezależnych modułach wzmacniających, zbudowanych wyłącznie z dyskretnych komponentów najwyższej klasy. Taka architektura pozwala na uzyskanie niezwykle czystego sygnału, wolnego od zniekształceń skrośnych, oraz zapewnia doskonałą separację kanałów i szeroką scenę dźwiękową.







Moc pod pełną kontrolą

NA-1 to prawdziwy mocarz w świecie audio. Urządzenie dostarcza imponujące 20 watów mocy w trybie zbalansowanym, co pozwala na bezproblemowe wysterowanie nawet najbardziej wymagających słuchawek planarnych o niskiej skuteczności. Jednocześnie, dzięki precyzyjnej regulacji wzmocnienia i ultra-niskiemu poziomowi szumów, wzmacniacz doskonale współpracuje z czułymi słuchawkami dousznymi (IEM), nie wprowadzając żadnych słyszalnych zakłóceń. Za stabilność pracy odpowiada potężny, 80-watowy transformator toroidalny w szczelnej obudowie, który skutecznie eliminuje wibracje mechaniczne i zakłócenia elektromagnetyczne. Wspiera go bateria kondensatorów o łącznej pojemności 39 000 µF, zapewniająca ogromną rezerwę prądową dla najbardziej dynamicznych fragmentów muzycznych.



Wszechstronność i funkcjonalność preamplifikatora

Matrix Audio NA-1 to nie tylko wzmacniacz słuchawkowy. Dzięki wysokiej klasy wyjściom przedwzmacniacza (RCA i XLR), urządzenie może stać się sercem systemu stacjonarnego, sterując końcówkami mocy lub kolumnami aktywnymi. Użytkownik ma do dyspozycji trzy wejścia analogowe (jedno zbalansowane XLR i dwa single-ended RCA), co pozwala na podłączenie wielu źródeł dźwięku jednocześnie.



Innowacyjne tłumienie wibracji

W NA-1 zastosowano zaawansowany system izolacji MA-DAMPER PRO, opracowany wspólnie z Audio Bastion. Wielowarstwowa konstrukcja z aluminium, stali nierdzewnej i korka skutecznie pochłania zewnętrzne interferencje mechaniczne, co przekłada się na jeszcze czystsze i bardziej stabilne tło dźwiękowe.



Dopełnienie serii N

NA-1 stanowi idealne dopełnienie dla transportu cyfrowego NT-1 oraz przetwornika DAC ND-1. Razem tworzą one spójny wizualnie i brzmieniowo system dzielony, który reprezentuje szczyt możliwości współczesnego audio desktopowego.



Matrix Audio NA-1 jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 10995 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MIP