Wzrost rentowności Allegro przerósł oczekiwania

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Allegro ma obecnie już prawie 20 milionów aktywnych kupujących w całej Europie Środkowej i liczba ta rośnie zarówno w Polsce, jak i za granicą, w miarę udostępniania naszej platformy na nowych rynkach. Z naszych badań wynika, że przywiązanie kupujących do Allegro idzie w parze z częstotliwością zakupów. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej ktoś u nas kupuje, tym bardziej staje się lojalny. Dzięki temu, pomimo nie najłatwiejszego czwartego kwartału, kiedy konsumenci wciąż wstrzymywali się z większymi wydatkami, radziliśmy sobie lepiej niż większość firm sektora sprzedaży detalicznej.







I nic dziwnego, skoro każda i każdy może na Allegro wybierać spośród ponad pół miliarda ofert od stale rosnącej liczby sprzedawców. Więcej niż co trzeci Polak i Polka są aktywnymi kupującymi na Allegro. Także co druga polska firma robi zakupy na naszej platformie. Nasz model marketplace świetnie sprawdza się także za granicą – już około 15% czeskiej populacji aktywnie kupuje na Allegro.cz zaledwie sześć miesięcy po uruchomieniu nowej platformy. Mamy silną pozycję w Polsce, coraz mocniejszą w Czechach i właśnie startujemy na Słowacji. Skupiamy się jednocześnie na tym, by przywrócić dobrą kondycję czeskim markom, które przejęliśmy w 2022 roku, a które w dalszym ciągu osiągają wyniki poniżej naszych oczekiwań. Celem jest jak najlepszy zwrot z inwestycji we wszystkich naszych projektach i dlatego wdrażamy model ekspansji wykorzystujący niewielkie zasoby. Przekłada się to na stopniowo malejące inwestycje kapitałowe z każdą nową platformą na kolejnych rynkach, przy jednoczesnym natychmiastowym zwiększaniu zasięgu i GMV.



Rynek polski: Allegro ułatwia zakupy i sprzedaż dzięki najbardziej atrakcyjnej ofercie online

Allegro generuje 94% swojego biznesu w Polsce, gdzie jest też najpopularniejszym miejscem robienia zakupów online. Liczba aktywnych kupujących w Polsce wzrosła w czwartym kwartale do 14.6 mln, a generowane przez nich średnie roczne GMV zwiększyło się o 6.4% r/r. Allegro Smart! i Allegro Pay są synonimami wygodnych i niedrogich e-zakupów, zwiększając lojalność klientów. Smart! to obecnie najpopularniejszy program lojalnościowy nie tylko w Polsce, ale także w Czechach. Wszyscy polscy klienci korzystają już z nowych warunków usługi, co tylko potwierdza jego wartość. Allegro dalej upraszcza strukturę współfinansowania programu, nie powodując przy tym dużych rotacji wśród konsumentów i sprzedawców.



Wartość pożyczek udzielonych przez Allegro Pay wzrosła w czwartym kwartale o 43% r/r do ponad 2.6 mld zł, a w całym roku zwiększyła się o połowę do 6.7 mld zł, co plasuje Allegro Pay wśród największych dostawców usług finansowania konsumenckiego w Polsce. Allegro testuje teraz nową ofertę cashbacku o nazwie Allegro Cash. Wszystkie te innowacje są na wyciągnięcie ręki dzięki aplikacji Allegro – najpopularniejszej apki zakupowej w Polsce, ze średnio 15.5 mln aktywnych użytkowników miesięcznie.



Grupa oferuje największą sieć punktów odbioru w całej Polsce i stale unowocześnia własne możliwości dostaw, aby zapewnić coraz szerszy wybór. Konsumenci mogą teraz korzystać z ponad 3500 automatów paczkowych One Box, a ich popularność przełożyła się na trzykrotnie większe wykorzystanie niż rok wcześniej, co też daje Allegro większą kontrolę nad kosztami jednostkowymi. Jednocześnie grupa podpisała niedawno aneks do wieloletniej umowy z InPost, który wiąże poziom cen z wolumenem. Współpraca ta uwzględnia też łączoną ofertę dostaw przesyłek pomiędzy Polską a Czechami.



W sumie ponad pół miliarda atrakcyjnych cenowo ofert od ponad 150 tysięcy sprzedawców przełożyło się na wzrost polskiego GMV Allegro o 11% w ubiegłym roku. W samym czwartym kwartale tempo to było 3.3 raza szybsze niż dynamika nominalnej sprzedaży detalicznej. W obliczu inflacji konsumenci szukają najlepszych ofert na Allegro – niezależnie od tego, czy chodzi o okazje czy większe zakupy, Allegro ma je w swojej ofercie, a Gwarancją Najniższej Ceny objętych jest już około 600 tysięcy produktów. Sprzedawcy i marki chcą zwrócić na siebie uwagę milionów międzynarodowych klientów Allegro, dzięki czemu przychody reklamowe zwiększyły się o 31% w czwartym kwartale. Wzrost GMV i średniej prowizji od sprzedaży (take rate) w połączeniu z realizowanym przez grupę projektem efektywnościowym Fit to Grow przełożyły się na wyższe przychody i wzrost marży GMV Allegro w Polsce do 5.78% w czwartym kwartale i 5.4% w całym roku.



Rynki międzynarodowe: Sukces Allegro.cz otwiera drogę do dalszej ekspansji modelu marketplace w regionie

Liczba aktywnych kupujących na nowej platformie Allegro w Czechach podwoiła się w ostatnim kwartale roku do 1.6 miliona, a z darmowych dostaw Allegro Smart! korzysta już pół miliona użytkowników. Na Allegro.cz znajdują się oferty około 30 tysięcy sprzedawców, w tym starsze przejętych przez Allegro marek MALL i CZC, których udział stanowił ponad 14% GMV nowej czeskiej platformy w czwartym kwartale. Allegro jest aplikacją nr 2 pod względem pobrań w Czechach i zaledwie sześć miesięcy od pełnego uruchomienia Allegro.cz jest drugim co do wielkości graczem e-commerce w kraju pod względem ruchu. Gwarancją Najniższej Ceny objętych jest ponad 70 tysięcy produktów na czeskiej platformie, która zbudowała już wizerunek najbardziej konkurencyjnego cenowo miejsca zakupów w kraju.



Allegro stopniowo przekształca MALL i CZC w skutecznych sprzedawców na Allegro.cz. Skorygowana strata EBITDA segmentu MALL wyniosła w ubiegłym roku 205 mln zł i choć stanowi to zaledwie 7% skorygowanego zysku EBITDA w Polsce, to tempo transformacji jest poniżej oczekiwań grupy. Allegro dokonało drugiego odpisu aktualizującego wartość czeskich aktywów. Jest to temat czysto księgowy, który nie wpływa na stabilność biznesu ani ambicje międzynarodowe grupy. Tym bardziej, że szybki rozwój Allegro.cz w Czechach służy jako podręcznik dla rozbudowy platformy w nowych krajach. Allegro wdraża swój model przy stosunkowo niewielkich nakładach, co oznacza stopniowo malejące inwestycje kapitałowe przy każdym kolejnym starcie platformy na nowym rynku. Allegro.sk rozpoczęło już działalność na Słowacji i wkrótce w pełni rozwinie tam skrzydła. Kolejne rynki w regionie będą uruchamiane stopniowo.



Allegro dobrze zakończyło 2023 rok, odnotowując wzrost GMV w Polsce o 8.5% r/r w czwartym kwartale nawet w obliczu wciąż ograniczonych wydatków konsumenckich w okresie świątecznym. Nasze starania nakierowane na podwyższenie marż i obniżenie kosztów w ciągu ostatniego roku opłaciły się i przełożyły na wzrost, Skorygowanego zysku EBITDA w Polsce o 28% do 906 mln zł w czwartym kwartale. Dzięki wyższym marżom i niższym inwestycjom kapitałowym obniżyliśmy naszą dźwignię finansową do wygodnego poziomu 1.8x, czyli takiego, jaki mieliśmy przed przejęciem Grupy MALL i WE|DO w kwietniu 2022 roku. Spadek dźwigni plus mocne przepływy pieniężne z naszej działalności w Polsce pozwalają nam śmiało inwestować na nowych rynkach poza granicami Polski. Allegro.cz już osiąga dobre wyniki i podwoiło swoją GMV w czwartym kwartale w ujęciu kwartał do kwartału. Zamierzamy na przestrzeni najbliższych dwóch lat uruchomić nasze platformy we wszystkich pięciu krajach, w których działała Grupa MALL i doprowadzić każdą z nich do rentowności w ciągu czterech lat od uruchomienia. Planujemy przeznaczać nie więcej 20% naszego przyszłego zysku EBITDA w Polsce na sfinansowanie tej ekscytującej ekspansji, w tym też na finansowanie działalności marek z Grupy MALL, skupiając się jednocześnie na ograniczaniu wszelkich strat i budowaniu z nich świetnie działających sprzedawców, którzy będą wnosić pozytywny wkład do finansów grupy Allegro.





Najważniejsze wskaźniki finansowe

· Wartość sprzedaży brutto (GMV) z działalności w Polsce wzrosła w 2023 roku o 11% r/r do 54,8 mld zł, niezmiennie przewyższając dynamikę sprzedaży detalicznej. W czwartym kwartale GMV zwiększyło się o 8.5% r/r.

· Przychody z działalności w Polsce wzrosły o 19,7% r/r do prawie 8 mld zł w ubiegłym roku dzięki wyższej stawce prowizji od sprzedaży (take rate) i wzrostowi przychodów z działalności reklamowej o 31% r/r. W samym ostatnim kwartale roku przychody w Polsce zwiększyły się o 18.4%.

· Nieustannie rosnąca liczba ofert i świetne ceny jak i ogromna wygoda zakupów zwiększają lojalność klientów i częstotliwość zakupów. Liczba aktywnych kupujących na Allegro w Polsce wzrosła siódmy kwartał z rzędu, osiągając poziom 14.6 mln na koniec 2023 roku. Średnia wartość GMV na aktywnego kupującego/kupującą zwiększyła się zaś o 6.4% r/r do 3739 zł rocznie w czwartym kwartale.

· Allegro Smart! Jest najpopularniejszym programem lojalnościowym zarówno w Polsce jak i w Czechach, a wszyscy polscy smartowicze przeszli już na nowe warunki usługi. Wartość pożyczek udzielonych przez Allegro Pay zwiększyła się o połowę do 6,7bn zł w ubiegłym roku.

· Zwyżkujące przychody przy nieustannej kontroli kosztów przełożyły się na wzrost skorygowanego zysku EBITDA z działalności w Polsce o 28% r/r do prawie 3 mld zł w 2023 roku, z czego prawie jedna trzecia została wygenerowana w czwartym kwartale, kiedy to skorygowany zysk EBITDA wzrósł również o 28% r/r do 905.7 mln zł.1 Marża GMV zwiększyła się dzięki temu do 5,4% w całym 2023 roku, osiągając poziom 5.8% w czwartym kwartale.

· Dźwignia finansowa spadła do 1.8x na koniec roku, czyli do poziomu sprzed przejęcia Grupy MALL. Wartość ta sięgnęła poziomu 3.5x tuż po zakupie w połowie 2022 roku i 2.9x w grudniu 2022 roku.

· Skonsolidowana wartość GMV, uwzględniająca działalność międzynarodową Allegro, zwiększyła się o 11% r/r, a skorygowany zysk EBITDA grupy wzrósł o 18%. W czwartym kwartale wartości te wzrosły o, odpowiednio, 6.8% i 12.5% r/r.

· Czeska platforma Allegro.cz podwoiła liczbę aktywnych kupujących kwartał do kwartału do 1,6 mln dzięki najszerszej ofercie na rynku. Jedynie pół roku od startu Allegro.cz jest już numerem 2 pod względem ruchu w czeskim e-commerce.2 Pierwsi klienci już korzystają z Allegro.sk na Słowacji, gdzie oficjalny start nowej platformy planowany jest na dniach.

· W pierwszym kwartale 2024 roku Allegro oczekuje wzrostu GMV z działalności w Polsce w przedziale 9-10% r/r, przy wzroście przychodów o 18-20% i skorygowanego zysku EBITDA o 28-31% r/r. Przewidywana wartość GMV działalności międzynarodowej spadnie w pierwszym kwartale o 3-5% r/r, przychody będą o 29-32% niższe r/r, a skorygowana strata EBITDA ma zostać ograniczona do 120-140 mln zł. Wydatki inwestycyjne szacowane są na 110-120 mln zł w Polsce i 20-30 mln zł za granicą. W efekcie, wzrost GMV skonsolidowanej grupy oczekiwany jest w zakresie 8-9% r/r w pierwszym kwartale, a przychodów w przedziale 4-7% r/r. Skorygowany zysk EBITDA całej grupy powinien być o 21-26% wyższy r/r, zaś skonsolidowany CAPEX spodziewany jest na poziomie 130-150 mln zł.











źródło: Info Prasowe - ALLEGRO