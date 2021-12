XPG - nowości na CES 2022

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już z początkiem stycznia 2022 rozpoczną się długo oczekiwane targi CES 2022. W zeszłym roku nie odbyły się ze względu na pandemię. W tym roku wracają w wersji stacjonarnej. Na miejscu nie zabraknie firmy XPG, która pod hasłem "Dawn of a New Xtreme", zaprezentuje najnowsze produkty, w tym: systemy do gier, urządzenia peryferyjne, akcesoria i komponenty, takie jak najnowsze pamięci DDR5, dyski półprzewodnikowe (SSD) PCIe 5.0 oraz najnowocześniejsze zasilacze Platinum. XPG ADATA gwarantuje graczom a także innym użytkownikom wydajności najnowszej generacji. Będzie to możliwe dzięki dyskom SSD PCIe Gen5x 4 i pamięci DDR5 DRAM. Na targach producent po raz pierwszy zaprezentuje XPG LANCER RGB DDR5 i CASTER RGB DDR5, które zapewniają wydajność na najwyższym poziomie, odpowiednio do 6000 MT/s i 7000 MT/s.







Wystawione zostaną pamięci DDR5-4800 U/SO/R-DIMM klasy przemysłowej z ECC i PMIC on-die. Ponadto, będzie można zobaczyć dwa prototypowe dyski SSD ADATA PCIe Gen5x 4. Należą do nich "Project Nighthawk", który wykorzystuje kontroler Silicon Motion SM2508 i jest w stanie zapewnić wydajność sekwencyjnego odczytu/zapisu na poziomie 14/12 GB/s, oraz "Project Blackbird" wyposażony w kontroler InnoGrit IG5666, zapewniający wydajność odczytu/zapisu na poziomie 14/10 GB/s. Oba dyski SSD mają pojemność do 8TB. Będzie także zaprezentowany na targach nowy zewnętrzny dysk SSD Elite SE920 USB4 firmy ADATA, zapewnia on transfer do 40 Gb/s i jest wyposażony w opatentowaną konstrukcję chłodzenia termicznego, która posiada wbudowany wentylator.























Źródło: Info Prasowe / XPG

Sprzęt, aby osiągnąć nowy poziom Xtreme, wymaga zwiększonej mocy. Po sukcesie certyfikowanego zasilacza XPG CORE REACTOR, targi CES będą idealnym miejscem dla XPG na premierę najnowszego i najpotężniejszego jak dotąd zasilacza - XPG CYBERCORE, z certyfikatem 80 Plus Platinum i Cybenetics, który w konfiguracjach odpowiednio 1000W i 1300W jest gotowy podjąć wyzwanie wymagającej mocy dla przyszłych procesorów i kart graficznych. Wyposażony w wysokiej klasy wentylatory XPG VENTO PRO wyprodukowane we współpracy z firmą Nidec, zasilacz XPG CYBERCORE pozwoli wynieść XPG na pozycję najlepszego producenta zasilaczy w tym segmencie. XPG zaprezentuje również po raz pierwszy prototyp XPG BATTLECRUISER PRO, obudowę typu full-tower super ATX z czterostronnym panelem ze szkła hartowanego oraz wbudowanym, programowo konfigurowalnym systemem sterowania wentylatorami i logiką zarządzania oświetleniem. To nie wszystko, do powyższych nowości dochodzi najnowszy AIO Liquid-cooler z rodziny LEVANTE, XPG LEVANTE PRO, wyposażony w wyróżniający się okrągły wyświetlacz LCD, który można w pełni dostosować do własnych potrzeb za pomocą ekosystemu oprogramowania XPG PRIME, wyposażony w najnowsze rozwiązanie chłodzenia cieczą ASETEK oraz wysokiej klasy wentylatory XPG VENTO PRO 120 PWM.Na stoisku XPG nie zabraknie urządzeń peryferyjnych dla graczy. Wśród nich seria ALPHA - nowe myszy dla graczy, charakteryzujące się najnowszą, dopracowaną w najmniejszych szczegółach ergonomią oraz wysokiej klasy sensorem optycznym PIXART PAW3335. Seria obejmuje wersję bezprzewodową z opatentowaną łącznością 2.4 Ghz do gier lub standardową łącznością Bluetooth do codziennego użytku oraz wersję przewodową. Wszystkie produkty cechuje kompatybilność z ekosystemem oprogramowania XPG Prime.XPG przedstawi pełną linię notebooków, w tym wielokrotnie nagradzanego 15.6-calowego notebooka XPG XENIA 15 KC. Urządzenie jest owocem współpracy projektowej pomiędzy XPG a firmą Intel. Wyposażone jest w procesor Intel 11th Gen Core i7 11800H oraz grafikę NVIDIA RTX 3070. Co więcej, dla zapewnienia najwyższej stabilności i wydajności, notebook został wyposażony w interfejs termiczny wykonany z ciekłego metalu, 1TB XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 SSD oraz 32GB (2x16GB) DDR4-3200MHz wysokowydajnej pamięci XPG. Pozostałe systemy, które pojawią się na targach, to 15.6-calowy ultrabook XPG XENIA Xe lifestyle oparty na platformie Intel EVO oraz zaskakująco lekki ultrabook XPG XENIA 14 lifestyle ze smukłą obudową ze stopu magnezu, który waży zaledwie 970 g, co czyni go najlżejszym laptopem w tym rozmiarze.