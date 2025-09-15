XPG - obudowa VALOR AIR PRO i chłodzenie MAESTRO PLUS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rosnąca liczba fanów gamingu, e-sportu i platform streamingowych powoduje wzrost zapotrzebowania na personalizację sprzętu. Właśnie to jest siłą napędową innowacji na rynku obudów, gdzie użytkownicy szukają produktów łączących wysoką wydajność, skuteczne chłodzenie i unikalny design. Przestronne wnętrza z wygodnymi opcjami rozbudowy, połączone z elegancką estetyką, stały się rynkowym standardem. Aby odpowiedzieć na potrzeby zarówno początkujących, jak i zaawansowanych entuzjastów PC, XPG wprowadza na rynek swoją nową, flagową obudowę VALOR AIR PRO oraz pierwszą w historii firmy serię chłodzeń powietrznych – MAESTRO PLUS. Poprzez rozszerzenie swojej oferty, marka XPG dąży do zaspokojenia różnorodnych potrzeb każdego gracza, umożliwiając swobodę budowania komputera i czerpanie z tego prawdziwej przyjemności.







Ewolucja rynku PC: elastyczność i design wyznaczają kierunki

Wraz ze wzrostem wydajności kart graficznych i rozwojem ekosystemów gamingowych, globalny rynek obudów PC również dynamicznie się rozwija. Według raportu Growth Market Reports, w 2024 roku jego wartość osiągnęła 2.31 miliarda dolarów, a do 2033 roku ma wzrosnąć do 3.97 miliarda dolarów, ze średnim rocznym wzrostem na poziomie 6.2% rok do roku. Rosnące zapotrzebowanie na stabilne, wydajne chłodzenie oraz stylowy design sprawia, że użytkownicy oczekują większej swobody zarówno pod względem przestrzeni w obudowie, jak i kompatybilności z podzespołami. XPG odpowiada na te potrzeby, wprowadzając na rynek flagową obudowę VALOR AIR PRO oraz debiutancką serię chłodzeń powietrznych MAESTRO PLUS. Tym samym marka XPG oferuje kompleksowe rozwiązania, które zaspokoją potrzeby nowej generacji entuzjastów PC.



XPG VALOR AIR PRO: flagowa, pojemna obudowa i szeroką kompatybilnością

Jako flagowy model z rodziny VALOR, obudowa VALOR AIR PRO została zaprojektowana z myślą zarówno o początkujących, jak i zaawansowanych entuzjastach PC. Wspiera płyty główne w formacie E-ATX, karty graficzne o długości do 400 mm oraz radiatory o długości do 360 mm montowane na górze. W zestawie znajduje się także aż cztery wydajne lecz ciche wentylatory 120 mm z podświetleniem ARGB.



Panel przedni, kontynuując charakterystyczny dla serii AIR atrakcyjny, lecz nieregularny design frontu, zapewnia niezakłócony przepływ powietrza. Obudowa pomieści aż do dziewięciu wentylatorów (w tym trzy 140 mm z przodu), gwarantując wzorowy przepływ powietrza i wydajne chłodzenie nawet pod dużym obciążeniem. Magnetyczne filtry przeciw kurzowe na górze, z boku i na dole, w połączeniu z beznarzędziowym, magnetycznym systemem szybkiego demontażu panelu przedniego, sprawiają, że konserwacja peceta jest szybka i wygodna.



Dzięki swojej przestronnej konstrukcji i wysokiej kompatybilności, VALOR AIR PRO jest idealna zarówno dla początkujących, którzy cenią sobie prostotę instalacji, jak i dla zaawansowanych graczy, którzy potrzebują najwyższego standardu dla swoich flagowych zestawów z rozbudowanymi układami chłodzenia cieczą. Zapewnia bardziej intuicyjne i niezawodne doświadczenie podczas składania PC, pozwalając graczom uwolnić swoją kreatywność i zbudować wymarzony komputer.



XPG MAESTRO PLUS: pierwsza seria chłodzeń powietrznych dla każdego

Chłodzenia powietrzne pozostają popularnym wyborem na rynku ze względu na swoją trwałość, prostotę instalacji i łatwą konserwację. XPG, wprowadzając na rynek swoją pierwszą serię chłodzeń powietrznych MAESTRO PLUS, oferuje dwa modele: 42SA (4 rurki cieplne, TDP do 220 W) i 62DA (6 rurek cieplnych, TDP do 250 W). Oba natywnie wspierają platformy Intel LGA 1851 oraz AMD Socket AM5.



Seria wykorzystuje wentylatory FDB z inteligentną krzywą PWM, co zapewnia optymalny balans między cichą pracą a wydajnością chłodzenia, dynamicznie dostosowując obroty na podstawie sygnału z czujników komputera. Cyfrowy panel wyświetla w czasie rzeczywistym temperaturę i obciążenie procesora, a integracja z oprogramowaniem XPG PRIME umożliwia monitorowanie szczegółowych wykresów wydajności. Oba chłodzenia z podświetleniem ARGB gwarantują elegancką estetykę.



Połączenie VALOR AIR PRO i MAESTRO PLUS to idealna kombinacja przestrzeni, chłodzenia i designu. Od długoterminowej elastyczności rozbudowy, przez monitoring w czasie rzeczywistym, aż po kompatybilność z najnowszymi platformami — XPG dostarcza niezawodne i łatwe w użyciu rozwiązania dla entuzjastów chłodzenia powietrznego.

Dzięki temu kompletnemu zestawowi "obudowa x chłodzenie", XPG wspiera graczy od pierwszego etapu składania komputera aż po przyszłe modernizacje, pozwalając im w pełni wykorzystać potencjał sprzętu, jednocześnie prezentując swój osobisty styl.













































źródło: Info Prasowe - ADATA