XPG GAIA - mini komputer od tajwańskiego producenta

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

XPG przedstawia swój pierwszy mini komputer do gier - XPG GAIA. Najnowszy produkt tajwańskiego producenta jest dedykowany graczom, którzy potrzebują mocnego, a zarazem małego komputera, który nie będzie zajmował zbyt dużej przestrzeni na biurku. XPG GAIA to mini komputer, który jest oparty na zestawie Intel NUC 9 Extreme - Ghost Canyon. Wyposażony jest w ośmiordzeniowy procesor Intel Core i9-9980HK działający z częstotliwością do 5.0 GHz. Jak zapewnia producent, dzięki niskiemu TDP wynoszącemu 45W, komputer generuje również mniej ciepła i zużywa mniej energii. Co więcej, XPG GAIA można wyposażyć w dodatkową kartę graficzną o długości do 202 mm, aby NUC mógł sprostać wymaganiom nowych gier.







XPG GAIA jest wyposażony w 32 GB (2x16 GB) pamięci RAM o taktowaniu 3200 MH, zapewnia najwyższą stabilność i zapierającą dech w piersiach szybkość pracy. Jednocześnie wspiera technologię Intel XMP 2.0 dla bezproblemowego i stabilnego podkręcania. We wnętrzu mini komputera od XPG znajdziemy wielokrotnie nagradzany dysk XPG SX8200 Pro, który zapewnia sekwencyjne prędkości odczytu / zapisu do 3500/3000 na sekundę. Produkt wyposażony jest również w mocny, ale bardzo wydajny zasilacz w standardzie ATX o mocy 500W z certyfikatem 80 Plus Platinum od Flex, który może utrzymać niski poziom hałasu do 40 dB, zapewniając minimalne zakłócenia ciszy.



Ponadto, komputer XPG GAIA obsługuje Wi-Fi 6,dzięki czemu może połączyć się jednocześnie z większą liczbą urządzeń. Tym samym poszerzyć zasięg transmisji wymiany danych. Użytkownicy nowego mini komputera od XPG skorzystają z technologii Thunderbolt 3, która zapewnia bezproblemową łączność z dodatkowymi monitorami i innymi urządzeniami zewnętrznymi.



Komputer XPG GAIA aktualnie jest dostępny na rynku amerykańskim oraz japońskim.

























Źródło: Info Prasowe / XPG