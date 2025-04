XPG LANCER RGB DDR5 podkręcony do 12 762 MT/s

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

XPG, e-sportowa marka należąca do tajwańskiej firmy ADATA, pobiła światowy rekord overclockingu pamięci DDR5. Przy współpracy z GIGABYTE Technology, model LANCER RGB został podkręcony do prędkości 12762 MT/s. Wynik potwierdziła międzynarodowa platforma HWBOT. Rekordowe podkręcanie przeprowadził znany overclocker i inżynier GIGABYTE o pseudonimie HiCookie. Wykorzystał on płytę główną Z890 AORUS TACHYON ICE, procesor Intel Core Ultra 9 285K i system chłodzenia ciekłym azotem LN2. Osiągnięcie ekstremalnego wyniku ułatwiła zoptymalizowana konstrukcja układów scalonych XPG LANCER RGB oraz wspomniana już płyta główna, wyposażona m.in. w przycisk OC i przełącznik trybu chłodzenia LN2_SW.







Benchmarki oparte na AI

Do pobicia historycznego rekordu przyczyniła się również sztuczna inteligencja. Uczenie maszynowe i AI zostały wykorzystane przez GIGABYTE już na etapie projektowania płyty głównej. Umożliwiło to precyzyjną identyfikację parametrów rdzenia, wpływających na wydajność i zapewniających optymalizację ustawień. W rezultacie stabilność i efektywność podkręcania uległy znacznej poprawie.



LANCER RGB DDR5. Pamięć stworzona dla graczy i overclockerów

Pamięć XPG LANCER RGB DDR5 wyposażona została w wysokiej jakości układy PMIC (Power Management Integrated Circuit) i technologię ECC (Error Correction Code). Jest dostępna w wariantach 16, 32 lub 48 GB i z taktowaniem od 6000 do 8000 MT/s. Większy potencjał podkręcania zapewnia jej ponadto obsługa standardów Intel XMP 3.0 i AMD EXPO. Dodatkowym atutem XPG LANCER RGB DDR5 jest też możliwość kontroli oświetlenia RGB i personalizacji jego efektów przy pomocy oprogramowania XPG Prime Lighting Control.





















źródło: Info Prasowe - ADATA