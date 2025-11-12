XPG NOVAKEY RGB DDR5 z nagrodą CES 2026 ’Best of Innovation’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

XPG, e-sportowa marka należąca do tajwańskiej firmy ADATA, zdobyła nagrodę CES 2026 “Best of Innovation”. Wyróżnienie otrzymała NOVAKEY RGB DDR5 - pierwsza na świecie pamięć gamingowa z efektem oświetlenia Infinity Mirror. Produkt powstał w odpowiedzi na rosnącą popularność obudów PC z przeszklonymi panelami. Urządzenie wyróżnia się za sprawą efektu Infinity Mirror, tworzącego wrażenie świetlnego tunelu sięgającego w nieskończoność. Wyjątkowy charakter pamięci podkreślają również wielowymiarowe podświetlenie RGB oraz charakterystyczne dla XPG skośne linie i minimalistyczne, geometryczne kształty.







W parze z efektownym designem idą także wysoka wydajność i troska o środowisko. XPG NOVAKEY oferuje prędkości do 8000 MT/s, pojemność 32 GB na moduł i jest w pełni kompatybilna z technologiami Intel XMP 3.0 oraz AMD EXPO. Pamięć wykonana została w 85% z materiałów PCR, radiator składa się w 50% z aluminium pochodzącego z recyklingu, a opakowanie posiada certyfikat FSC.



Nagrody CES Innovation Awards

Program CES Innovation Awards to coroczny konkurs wyróżniający wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie projektowania i inżynierii produktów technologicznych. Jury przyznaje nagrody w wielu kategoriach technologii konsumenckich, a najwyżej ocenione projekty otrzymują tytuł „Best of Innovation”.













źródło: Info Prasowe - ADATA