XPG Precog - słuchawki z dwoma rodzajami przetworników

Słuchawki XPG Precog to słuchawki dla graczy, wyposażone w przetworniki dynamiczne oraz elektrostatyczne. Dzięki temu świetnie radzą sobie zarówno z bardzo niskimi jak i bardzo wysokimi częstotliwościami, przez co oferują klarowny i pozbawiony zniekształceń dźwięk. W modelu XPG Precog zastosowano klasyczne, neodymowe przetworniki o średnicy 40 mm, które odpowiadają za niskie tony oraz przetworniki elektrostatyczne - odtwarzające dźwięki o wysokiej częstotliwości. Wykorzystanie takiego połączenia sprawia, że słuchawki mogą wiernie odwzorować głęboki bas i wysokie soprany jednocześnie, bez występowania jakichkolwiek zakłóceń.







Gąbki pokrywające wewnętrzną część nauszników zostały zaprojektowane tak, aby naturalnie dopasowywać się do kształtu uszu, a automatycznie regulowana opaska ma wyeliminować uczucie dyskomfortu i zapewnić lepszą izolację dźwięków otoczenia. Nauszniki posiadają też możliwość obracania w zakresie 180°. Obudowa została wyposażona w podświetlenie LED.



Słuchawki oferują trzy tryby pracy: Music, 7.1 oraz FPS. Pierwszy z nich wyłącza układ DSP przy podłączeniu przez złącze USB typu C. Drugi umożliwia sprzętowe generowanie dźwięku przestrzennego w grach oraz podczas oglądania filmów. Natomiast ostatni z nich poprawia orientację przestrzenną w grach FPS i ułatwia określenie kierunku, z którego słychać kroki lub strzały.



Model XPG Precog jest wyposażony w odłączany mikrofon z obsługą technologii ENC (Environmental Noise Cancellation), która eliminuje niepożądane dźwięki z otoczenia i umożliwia rejestrowanie wyłącznie głosu gracza. Dzięki wykorzystaniu złącza USB-C oraz 3,5 mm jack, słuchawki można połączyć z wieloma różnymi urządzeniami - komputerami PC, konsolami PS4, Xbox czy Switch.



W zestawie ze słuchawkami znajduje się elegancki i wytrzymały futerał, przewodowy kontroler USB-C z kartą dźwiękową DSP, kabel jack 3,5 mm ze zintegrowanym pilotem, przejściówka ze złącza USB-A do USB-C oraz rozdzielacz jack 3,5 mm. Każdy posiadacz słuchawek może pobrać ze strony producenta grę XPG Epic, umożliwiającą przetestowanie działania trybu FPS.



Słuchawki XPG Precog są dostępne w sprzedaży, a ich sugerowana cena to 699 PLN. Słuchawki są objęte 2-letnią gwarancją producenta.























