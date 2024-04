XPG prezentuje najnowsze modele zasilaczy i wentylatorów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

XPG, e-sportowa marka, należąca do tajwańskiej firmy ADATA, wprowadziła na rynek nowe linie podzespołów komputerowych dla graczy. CORE REACTOR II VE to zasilacze oferujące zaawansowaną specyfikację techniczną w przystępnej cenie. Urządzenia wykorzystują rozwiązania zastosowane w nagradzanej serii CORE REACTOR II i zapewniają wydajność przekraczającą wymagania standardu Intel ATX 3.1. Charakteryzują się niskim zużyciem energii, posiadają przetworniki DC-DC i złącza zasilania 12V-2x6. Oferowane będę w wersjach 650W, 750W i 850W. Dobrym stosunkiem jakości do ceny wyróżniają się także nowe modele wentylatorów XPG VENTO 120 ARGB PWM i VENTO R 120 ARGB PWM. Umożliwiają one dostosowanie przepływu powietrza do indywidualnych potrzeb użytkownika, zostały też wyposażone w funkcję modulacji szerokości impulsu (PWM).







Atrakcyjny design zapewnia im oświetlenie RGB z technologią diasy-chain, dzięki której efekty świetlne wentylatorów mogą być synchronizowane za pomocą kilku kliknięć. Można tego dokonać korzystając z oprogramowania dowolnego producenta płyt głównych lub autorskiego narzędzia XPG PRIME.































źródło: Info Prasowe - ADATA