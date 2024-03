XPG zapowiada nową technologię chłodzenia pamięci DDR5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

XPG, e-sportowa marka, należąca do tajwańskiej firmy ADATA rozwija technologię powlekania termicznego płytek drukowanych PCB. Oparte na niej systemy chłodzenia zostaną wykorzystane w nowych pamięciach DDR5 o taktowaniu 4000 MHz (8000 MT/s), które trafią na rynek w drugim kwartale 2024 r. Technologia powlekania PCB zapewnia izolację termiczną podzespołów elektronicznych oraz pozwala zoptymalizować przewodzenie i rozpraszanie energii cieplnej. W porównaniu do klasycznych radiatorów, powłoka chłodząca jest w stanie zmniejszyć temperaturę “podkręconych” pamięci DDR o 8.5 stopnia Celsjusza i poprawić wydajność rozpraszania ciepła o 10.8 proc.







Powłoka termiczna w pamięciach DDR5

Najnowsza technologia chłodzenia wykorzystana zostanie w gamingowych pamięciach DDR 5 charakteryzujących się taktowaniem 4000 MHz (8000 MT/s) lub wyższym. XPG zastosuje ją w modułach z serii LANCER NEON RGB oraz LANCER RGB, które zostaną wprowadzone na rynek w drugim kwartale 2024 r. i zaprezentowane na tegorocznych targach Computex.



Powłoka cieplna i AI

Szybki rozwój technologii powlekania termicznego płytek PCB jest odpowiedzią ADATA na zbliżającą się erę obliczeń dokonywanych przez sztuczną inteligencję. Upowszechnienie się AI doprowadzi do skokowego wzrostu szybkości modułów pamięci, a tym samym do zwiększenia ich obciążeń termicznych. Dzięki powłokom odprowadzającym ciepło ADATA chce stać się jednym ze światowych liderów w dziedzinie chłodzenia kart pamięci RAM.

























źródło: Info Prasowe - ADATA