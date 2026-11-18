Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po niedawnej premierze serii powerbanków XTORM NextGen, na polski rynek trafiły pochodzące z tej samej rodziny ładowarki sieciowe USB XTORM NextGen GaN³. Nowości wyposażone są w najnowszą wersję bazującej na azotku galu technologii GAN, a do wyboru są cztery modele, oferujące moc ładowania od 25 do 140W. Flagowym modelem serii jest NextGen 140W – potężna, choć kompaktowa ładowarka, wyposażona w 3 porty USB (2xUSB-C i jeden USB-A) oraz praktyczny, kolorowy wyświetlacz, na którym prezentowane są informacje o przebiegu procesu ładowania podłączonych urządzeń. Zgodnie z nazwą, urządzenie może dostarczać prąd o maksymalnej mocy 140W – za pośrednictwem dowolnego z portów USB-C (dla portu USB-A maksymalna moc to 18W).







Oczywiście, jeśli podłączymy do niej więcej urządzeń (do 3), całkowita moc ładowania zostanie rozdzielona pomiędzy nie. W każdym przypadku ładowarka sama dopasowuje moc do potrzeb i możliwości podłączonego urządzenia, a po uzupełnienia akumulatora do 100%, automatycznie przerywa ładowanie. Czas ładowania w znacznej mierze zależy od specyfikacji ładowanego urządzenia – ale w przypadku kompatybilnych laptopów na uzupełnienie 50% energii wystarczy zaledwie 30 minut. Wymiary urządzenia to 7 x 10.8 x 3.4 cm, zaś waga – 235 g.



W nowej serii ładowarek znajdziemy również modele:

- NextGen 70W – kompaktowe urządzenie (8.9 x 3.5 x 3.7 cm, 83 g) wyposażone w 2 porty: USB-C oraz USB-A. Moc ładowania z powodzeniem wystarczy do zasilania smartfonów obsługujących szybkie ładowanie, tabletów, przenośnych konsoli do gier oraz wielu laptopów zasilanych via USB-C.

- NextGen 45W – jeszcze bardziej kompaktowy (8 x 3.2 x 3.5 cm, 72g), także wyposażony w dwa porty USB oraz moc idealnie dopasowaną do potrzeb większości smartfonów, tabletów i innych urządzeń obsługujących szybkie ładowanie (w tym także niektórych laptopów).

- NextGen 25W – najbardziej filigranowy model w serii (7.4 x 3.2 x 3.5 cm, zaledwie 41g), idealny do zasilania smartfonów, słuchawek, zegarków, powerbanków, tabletów i wielu, wielu innych urządzeń.



Wszystkie nowości doskonale sprawdzą się w podróży – każdy użytkownik znajdzie w serii coś idealnie dopasowanego do swoich potrzeb. Dla jednych będzie to uniwersalna ładowarka o wysokiej mocy do ładowania wielu urządzeń, dla innych – maksymalnie kompaktowe urządzenie, które nie obciąży plecaka i zapewni wygodne ładowanie podstawowych urządzeń.

Wszystkie nowości bazują na najnowszej wersji technologii GAN³ - wykorzystano w nich azotek galu, czyli materiał półprzewodnikowy, który ma szereg przewag na tradycyjnie wykorzystywanym w podobnych urządzeniach krzemem. Dzięki zapewnieniu niższych strat energii oraz mniejszemu nagrzewaniu się podczas pracy, pozwala on konstruować bardziej efektywne energetycznie urządzenia o mniejszych gabarytach.



Ładowarki z serii XTORM NextGen GaN³ dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych (czarnej i białej), w cenie od 69 PLN (model 25W) do 339 PLN (model 140W).

































źródło: Info Prasowe - XTORM