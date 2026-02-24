XTORM Powerbank Flashlight – powerbank, który… rozprasza ciemno

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polski rynek trafił właśnie najnowszy produkt holenderskiej marki XTORM - XTORM Powerbank Flashlight. To nowoczesny powerbank o pojemności 10,500 mAh, który jednocześnie jest pełnoprawną, potężną latarką (1000 lm). Urządzenie doskonale sprawdzi się np. jako element domowego lub kempingowego niezbędnika tworzonego z myślą o najróżniejszych sytuacjach awaryjnych. Sama idea wyposażenia powerbanka w latarkę nie jest oczywiście nowa – jednak w większości przypadków jest to raczej funkcja dodatkowa i służy tylko do oświetlenia otoczenia użytkownika, np. wnętrza namiotu, mapy itp.







Z XTORM Powerbank Flashlight jest zupełnie inaczej, jako że urządzenie wyposażono w klasyczną głowicę latarki z odbłyśnikiem oraz diodę LED o mocy 15W, która może wygenerować sięgający 605 m strumień światła o jasności 1000 lumenów. Warto dodać, że w trybie maksymalnej jasności 1000 lm latarka może pracować do 10 h, zaś w trybie obniżonej mocy (300 lm) – do 25 h.



Dwa w jednym

Jednocześnie urządzenie jest również doskonałym powerbankiem, wyposażonym w nowoczesne ogniwa o pojemności 10500 mAh oraz dwa porty USB – USB-C oraz USB-A. Ten pierwszy oferuje moc ładowania na poziomie 20W (SuperCharge), drugi – 18W, choć w przypadku jednoczesnego używania dwóch portów łączna moc ograniczana jest do 10W. Co istotne, sam powerbank również obsługuje szybkie ładowanie 20W, co oznacza, że jego ogniwa można naładować do 100% w ok. 2.5h. Takie połączenie czyni z XTORM Powerbank Flashlight idealny sprzęt na wszelkie sytuacje awaryjne – nowość łączy bowiem funkcje dwóch urządzeń niezbędnych w razie awarii zasilania czy wyjazdu na łono przyrody: dodatkowego zasilania oraz niezawodnego, silnego źródło światła.



Bezpieczna i wszechstronna

Całość zamknięta jest w kompaktowej, wytrzymałej obudowie wykonanej z aluminium, która zapewnia ochronę przed zalaniem i wnikaniem pyłu na poziomie IP44. Producent zadbał też oczywiście o bezpieczeństwo – w XTORM Powerbank Flashlight zastosowano znany z innych powerbanków holenderskiej marki 6-stopniowy system zabezpieczający ogniwa oraz ładowane urządzenia, chroniący m.in. przed przepięciami, zwarciami i przeładowaniem. Na obudowie znajdziemy wskaźnik poziomu naładowania powerbanka oraz włącznik działający dwuetapowo – pierwsze wciśnięcie powoduje wyświetlenie stanu naładowania, drugie aktywuje latarkę (takie rozwiązanie chroni przed przypadkowym jej włączeniem – np. w plecaku). XTORM Powerbank Flashlight obsługuje też system pass-through, co oznacza, że powerbank może jednocześnie być ładowany i ładować inne urządzenie.



Dostępność

Nowość jest już dostępna na polskim rynku w cenie 339 PLN. Dystrybutorem produktów XTORM w Polsce jest firma K-Consult Sp. z o.o.





























źródło: Info Prasowe - XTORM