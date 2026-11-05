XV-LECIE GENESIS świętowane podczas Poznań Game Arena

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka GENESIS obchodzi w tym roku XV-lecie działalności. Jubileusz stał się okazją do podsumowania dotychczasowej drogi, podziękowania społeczności oraz zaprezentowania planów na przyszłość. Podczas uroczystej gali przedstawiciele marki opowiedzieli o jej rozwoju od polskiego producenta akcesoriów gamingowych do firmy, która coraz mocniej stawia na autorskie technologie i samodzielne projektowanie sprzętu. Znaczącą częścią świętowania jubileuszu była obecność producenta podczas targów Poznań Game Arena, gdzie na odwiedzających czekały liczne atrakcje i zapowiedzi produktowe.







Marka GENESIS powstała w 2011 roku w Mosinie z myślą o graczach na różnych poziomach zaawansowania. Dziś marka jest obecna w ponad 40 krajach, a jej rozwój wspiera zespół liczący ponad 100 specjalistów. Jak podkreślono podczas gali, jednym z najważniejszych etapów w historii firmy jest przejście od wykorzystywania gotowych rozwiązań do rozwijania własnych technologii. To kierunek, który ma coraz większy wpływ na projektowanie i jakość oferowanych produktów.



Kolejnym krokiem w tym procesie jest rozbudowa siedziby firmy w Mosinie o dodatkowe 5000 m². Po zakończeniu inwestycji całkowita przestrzeń operacyjna i laboratoryjna wzrośnie z 8000 do 13 000 m². Nowe zaplecze badawczo-rozwojowe ma umożliwić prowadzenie bardziej zaawansowanych prac nad produktami, w tym testów akustycznych, wytrzymałościowych i niezawodnościowych. Rozwój własnych rozwiązań obejmuje już między innymi przełączniki klawiatur „GENESIS GenX” oraz rodzinę wentylatorów „GENESIS Gallix”, a w planach są także nowe autorskie obudowy, chłodzenia i zasilacze komputerowe poszerzające portfolio istniejących rozwiązań.



Jubileusz był również okazją do przedstawienia produktów zapowiadających kolejny etap rozwoju marki. Podczas gali oraz targów goście mogli po raz pierwszy zobaczyć jubileuszowe słuchawki GENESIS Neon XV i klawiaturę GENESIS Magni XV, a także komponenty PC, na których rozwój firma zamierza położyć większy nacisk w nadchodzących miesiącach. Marka zapowiada dalsze inwestycje we własne zaplecze badawczo-rozwojowe, autorskie rozwiązania i rozwój na rynkach międzynarodowych.



Jednym z elementów obchodów XV-lecia była obecność marki podczas targów Poznań Game Arena, które odbyły się w dniach 23–25 października. Na stoisku GENESIS w pawilonie 8 odwiedzający mogli wziąć udział w turniejach gamingowych, konkursach i aktywnościach, a także spotkać popularnych twórców internetowych: Kasix, CzugA, Kamila Eater, GeoMex, MaaiLinh. Nie zabrakło również okazji do przetestowania sprzętu i zapoznania się z produktowymi niespodziankami. Przedstawiciele marki - Marcin Wawrzyniak, Brand Manager oraz Anna Filipiak, Marketing & Communications Team Leader - pojawili się także na głównej scenie targów Poznań Game Arena, by opowiedzieć o historii GENESIS, dotychczasowych osiągnięciach i planach na przyszłość, a także przeprowadzić konkurs dla zgromadzonej społeczności.



Piętnaście lat obecności na rynku to dla GENESIS nie tylko okazja do podsumowań, lecz także początek kolejnego rozdziału. Marka podkreśla, że jej dalszy rozwój będzie opierał się na własnych technologiach, rozbudowie zaplecza badawczo-rozwojowego oraz potrzebach graczy, którzy od początku współtworzą jej historię.

























źródło: Info Prasowe - Genesis