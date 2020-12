Xblitz Hear Me - wodoodporny zegarek dziecięcy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Powinniśmy zawsze mieć kontrolę nad naszą pociechą. Xblitz Hear Me pozwala nam w dowolnym momencie sprawdzić, gdzie znajduje się nasze dziecko. Co ciekawe, możemy również określić mu strefy na mapie. Jeśli je opuści otrzymamy komunikat na nasz smartfon. Oczywiście to nie jedyna jego funkcja. Taki zegarek wyposażony jest w funkcję SMS. Dzięki niej dziecko może szybko zaalarmować rodzica w nagłych sytuacjach. Wystarczy, że zostanie wybrana funkcja, a aplikacja poinformuje nas o zdarzeniu i pozwoli na szybki kontakt z dzieckiem.







Ciekawym dodatkiem jest również wbudowany aparat, który pozwala na podgląd otoczenia w alarmowych sytuacjach, bądź też wykonywanie fotek, na przykład z przyjaciółmi. Mało tego, jeśli dziecko zgubi zegarek, będziemy mogli zdalnie zrobić zdjęcie zdalnie, za pomocą naszego smartfona.



Równie interesująco wygląda możliwość korespondencji z posiadaczem zegarka. Krótko mówiąc, możemy na przykład naszemu dziecku pogratulować dobrej oceny, czy też wspierać je przed ważnym egzaminem. To duży atut, bowiem funkcja czatu pozwala nam na wymianę wiadomości tekstowych w czasie rzeczywistym. Oprócz rozmów, możemy na przykład wysłać serduszko, które będzie na przykład podziękowaniem za dobrą ocenę, czy wyróżnienie podczas lekcji. Będzie to fajna nagroda, która być może zmobilizuje nasze dziecko do dalszego rozwoju. Pozostając przy rozwiązaniach, jakie oferuje Xblitz Hear Me posiada wbudowane gry, które dają mnóstwo frajdy w czasie wolnym.



Aplikacja, którą instalujemy na naszym smartfonie pozwala nam skonfigurować urządzenie, śledzić aktywność dziecka, a także wyznaczać specjalne strefy na mapie, w których może przebywać. Jest to więc w pewnym stopniu nasze centrum rodzicielskie zapewniające nam stały kontakt z pociechą.



Jak zegarek łączy się z siecią, aby przesyłać nam dane, chociażby te o lokalizacji naszej pociechy? Hear Me wykorzystuje do tego kartę SIM, która jest już zainstalowana w zegarku. To duży atut. Co ważne, jest ona już zarejestrowana i przez pierwsze trzydzieści dni nie musimy za nią płacić. Następnie wybieramy jeden z dostępnych pakietów, które oferuje Xblitz. W ramach takiej usługi otrzymujemy nie tylko kartę SIM, która umożliwia na przykład wykonanie 150 minut połączeń i wysłanie 15 SMS-ów, ale również pełne wsparcie we wszystkich potencjalnych problemach. W ramach pakietu uzyskujemy również dostęp do aplikacji CALMEAN. Przy okazji należy zauważyć, że jest to polskie oprogramowanie, a serwery umieszczone są w naszym kraju. Dane dzieci są chronione zgodnie z polityką RODO i zostają w Polsce.



Warto wiedzieć jak ładuje się Xblitz Hear Me. Zegarek wykorzystuje do tego magnetyczne złącze. Wystarczy położyć gadżet, a ten automatycznie połączy się zapewniając ładowanie. Jest to niezwykle praktyczne i przede wszystkim wygodne.



Zegarek dla naszej pociechy dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych na stronie producenta w cenie 119 PLN. Warto zauważyć, że otrzymujemy darmową wysyłkę, a przy zakupie za pośrednictwem sklepu Xblitz otrzymujemy uchwyt samochodowy G100.































Źródło: Info Prasowe / Xblitz