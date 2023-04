Xiaomi - Zaprojektuj swój mural

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Szukamy młodych, kreatywnych osób, które nie boją się wyzwań i są gotowe do podzielenia się swoim talentem z szeroką publicznością. Zgłoś się do konkursu, stworzonego przez Xiaomi na projekt muralu i powalcz o przeniesienie swojego projektu na wielką skalę! Smartfony towarzyszą każdemu z nas na co dzień. Z serią Redmi Note 12 pragniemy udowodnić, że ta codzienność jest pełna kolorów i pozytywnych emocji. Pokaż nam to w swoim projekcie! Do udziału zapraszamy twórców w wieku 15-26 lat. Zależy nam na pokazaniu perspektywy młodych i twórczych użytkowników technologii. Chcemy wspólnie stworzyć wyjątkowy, piękny street art, który będzie inspirować do wyrażania pozytywnych emocji i odda to, jak technologia dopełnia nasze życie. Inspiracji jest ogrom!







Zadanie konkursowe polega na stworzeniu unikalnego projektu muralu, który zachwyci oryginalnością i perfekcyjnie odda to, co seria Redmi Note 12 ma do zaoferowania. Zainspiruj się funkcjami najnowszych smartfonów i hasłem „Wyraź siebie”. Reszta już zależy od Ciebie. Zaszalej pomysłowością, kolorem i stylem, tworząc grafikę, która z pewnością przyciągnie uwagę. Prace będą oceniane przez profesjonalne Jury w składzie: Hanna Gajewska, Head of Marketing w Xiaomi Polska, Lena Pianovska, Członkini Zarządu STGU, Bartłomiej Zalewski, Lead Designer Xiaomi CEE & Nordic oraz Marek Połosak, Head of Digital Production w agencji Open Gate.



Jury wyłoni trzech finalistów. Nagroda główna to możliwość zaprezentowania swojej pracy w formie muralu w Warszawie, smartfon Redmi Note 12 Pro+ 5G oraz nagroda pieniężna w wysokości 5000 PLN. Druga nagroda to Redmi Note 12 Pro 5G i 3000 PLN, a trzeci nagrodzony otrzyma Redmi Note’a 12 Pro 5G i 1000 PLN.



Nagrody publiczności – każdy może oddać głos!

Co więcej, prace podlegające ocenie Jury, będzie można obejrzeć w galerii prac online na stronie Konkursu i oddać na nie swój głos. Twórcy pięciu projektów, na które zostanie oddana największa liczba głosów, otrzymają osobne nagrody publiczności: Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Pad, Redmi Watch 3, Redmi Smart Band 2 oraz Redmi Buds 4 Lite.

Głosowanie publiczności zostanie uruchomione 15 maja i zakończy się 25 maja.



Projekt muralu, w formie plakatu o wymiarach 1265 × 2200 pikseli i w postaci pliku JPG lub PNG, trzeba wysłać przez formularz na stronie konkursu Mural Challenge: https://muralchallenge.pl/. Korzystaj ze swobody twórczej – każda estetyka, technika i pomysł są mile widziane! Szczegóły dotyczące zasad udziału są w Regulaminie Konkursu. Termin nadsyłania prac to 23 kwietnia.



Za kreację i organizację konkursu odpowiada Agencja Open Gate. Partnerami Konkursu są: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) oraz GRAFMAG.

















Źródło: Info Prasowe / Xiaomi