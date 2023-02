Xiaomi 13 – seria smartfonów zaprojektowanych wspólnie z marką Leica

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi zaprezentowało dzisiaj swoją najnowszą linię flagowych smartfonów – Xiaomi 13. Premiera odbyła się w Barcelonie, na dzień przed targami MWC. Dzięki współpracy pomiędzy Xiaomi i firmą Leica, w ramach strategicznego partnerstwa w dziedzinie fotografii, modele Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro oferują użytkownikom zupełnie nowe doświadczenia związane z fotografią w smartfonach. Flagowe urządzenia zostały wyposażone w profesjonalne obiektywy Leica, a także wiele zaawansowanych możliwości systemowych, aby zapewnić autentyczne wrażenia jak przy fotografowaniu aparatem marki Leica. Oba smartfony wykorzystują najnowszy procesor Snapdragon 8 Gen 2 i autorski system zarządzania baterią Xiaomi Surge, zapewniający wysoką wydajność.







Podczas premiery zaprezentowano również model Xiaomi 13 Lite, który robi świetne zdjęcia portretowe i ma rozszerzone opcje fotograficzne dla aspirujących młodych użytkowników



Mistrzowska fotografia dzięki systemowi aparatów fotograficznych opracowanych przez firmę Leica

Każdy aspekt systemu aparatów Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro, od podzespołów i jakości obrazu po projekt interfejsu użytkownika UI/UX, został stworzony we współpracy z firmą Leica, aby zapewnić najwyższej klasy wrażenia z fotografowania. Oba smartfony zostały wyposażone w potrójny zestaw aparatów fotograficznych z obiektywami Leica.



System aparatów Leica Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH w Xiaomi 13 Pro obejmuje zakres ogniskowych od 14 mm do 75 mm i składa się z 23-milimetrowego szerokokątnego aparatu głównego z bardzo dużą 1-calową matrycą IMX989, 75-milimetrowego ruchomego teleobiektywu oraz 14-milimetrowego aparatu ultraszerokokątnego.



Sensor IMX989, wcześniej zastosowany w modelu Xiaomi 12S Ultra, jest największą matrycą wykorzystywaną w smartfonach. Taka wielkość matrycy i duży rozmiar piksela w 13 Pro to więcej światła przechwytywanego, lepsze kolory i kontrasty. Dzięki szerokiemu zakresowi dynamicznemu, doskonałym zdolnościom przechwytywania światła i niskim czasom opóźnienia, duży sensor rejestruje kolorowe obrazy z wyraźnym kontrastem i zdefiniowanymi teksturami, które pokazują każdy szczegół. Nowe „szkło” 75 mm w smartfonie wykorzystuje konstrukcję pływającego obiektywu, aby osiągnąć zakres ogniskowych od 10 cm do nieskończoności – idealny do kadrowania portretów i pięknych zbliżeń. Xiaomi 13 ma zakres zoomu optycznego od 0.6x do 3.2x i teleobiektyw 75 mm.



Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro oferują szeroką gamę szczegółowych opcji ustawień aparatu, które zachwycą zarówno amatorów, jak i profesjonalnych fotografów. System master-lens, nowe rozwiązanie na poziomie oprogramowania, zapewnia świetną ogniskową i głębię ostrości dla uchwycenia niesamowitych portretów. Użytkownicy mogą również wybrać dwa różne style fotografowania – Leica Authentic Look i Leica Vibrant Look, przy zachowaniu dokładności odwzorowania detali i nasycenia obrazu. Do ciekawych funkcji należą też filtry Leica, znak wodny Leica oraz klasyczny dźwięk spustu migawki aparatów Leica.



Dzięki rozwiązaniu Xiaomi Imaging Engine, Xiaomi 13 Pro i Xiaomi 13 mają znakomite możliwości edycji obrazu. Nie tylko zwiększona została szybkość wykonywania zdjęć, ale również dodano opcję automatycznego ustawiania ostrości na określone obiekty w ruchu, dzięki funkcji Xiaomi ProFocus, co jeszcze bardziej ulepsza ogólne wrażenia podczas korzystania z aparatu. Oba smartfony pozwalają na ręczne dostosowanie parametrów fotografowania w trybie pro. Xiaomi 13 Pro obsługuje format 10-Bit RAW DNG Camera i profile kolorów stworzone przez Adobe, pozostawiając profesjonalistom większe pole do edycji w Photoshopie i Lightroomie.



Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro doskonale radzą sobie także z nagrywaniem wideo. Oba urządzenia umożliwiają rejestrowanie obrazu zgodnego ze standardem Dolby Vision – z żywymi kolorami, wysokim kontrastem i bogactwem szczegółów. Nagrywają filmy w rozdzielczości 4K, w słabych warunkach oświetleniowych za pomocą trybu Ultra Night i ze stabilizacją wideo HyperOIS.



Wydajność dzięki procesorowi Snapdragon 8 Gen 2

Zarówno Xiaomi 13, jak i Xiaomi 13 Pro wykorzystują układy Snapdragon 8 Gen 2, z ulepszonym przetwarzaniem grafiki dzięki zwiększeniu wydajności GPU i efektywności energetycznej odpowiednio o 42% i 49% w porównaniu z poprzednią generacją. Wydajność i efektywność energetyczna procesora zostały poprawione odpowiednio o 37% i 47%. Zapewnia to komfort przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym czy obsługi gier, przy jednoczesnym wydłużeniu codziennej długości pracy baterii.



Urządzenia oferują również obsługę Wi-Fi 7 dzięki modemom Qualcomm FastConnect 7800. W Xiaomi 13 Pro zastosowano technologię High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link, która umożliwia jednoczesne korzystanie z wielu połączeń w częstotliwościach 5 GHz i 6 GHz. Pozwala to na uzyskanie bardzo dużej przepustowości transmisji, nawet do 5.8 Gb/s, przy jednoczesnym zmniejszeniu opóźnień. Z kolei Xiaomi 13 wyposażono w technologię Dual Band Simultaneous (DBS) Multi-Link, dzięki której możliwe jest uzyskanie prędkości transmisji danych do 3.6 Gb/s.



Niezawodność i moc dzięki Xiaomi Surge

Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro są wyposażone w system zarządzania baterią Xiaomi Surge, który zapewnia dłuższą żywotność i lepsze działanie. Wyposażony w baterię o pojemności 4500 mAh, Xiaomi 13 z łatwością przetrwa cały dzień. Obsługuje szybkie przewodowe ładowanie 67 W (50 W bezprzewodowo). Z kolei Xiaomi 13 Pro może pochwalić się jeszcze większą baterią – 4820 mAh z ładowaniem 120 W HyperCharge, którą można naładować do 100% w zaledwie 19 minut.



Flagowiec klasy premium o minimalistycznym wyglądzie i najlepszym w swojej klasie wyświetlaczu

Zarówno Xiaomi 13 jak i Xiaomi 13 Pro wyróżniają się zupełnie nowym, minimalistycznym projektem obudowy, podkreślającym ich imponujące możliwości. Xiaomi 13 ma stylowy ekran z płaskimi krawędziami i zakrzywiony tył. Jest atrakcyjny i wygodny w trzymaniu. Xiaomi 13 charakteryzuje się dobrym stosunkiem powierzchni ekranu do ramek – 93.3%. Jest wyposażony w duży, 6.36-calowy wyświetlacz FHD+ AMOLED. Do wyboru dwa kolory: czarny i jasnozielony (Floral Green).



Xiaomi 13 Pro jest pokryty ceramiczną powłoką, lekko zakrzywioną przy krawędziach. Wyświetlacz to 6.73-calowy AMOLED 120 Hz WQHD+. Dzięki zastosowaniu matrycy E6, jest on w stanie osiągnąć jasność 1200 nitów na całym ekranie (1900 nitów jasności szczytowej), a także wyświetlać dokładne kolory dzięki funkcji TrueColor. Obsługa Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, a także dźwięku Dolby Atmos zapewnia wciągające wrażenia audiowizualne. Dostępny w kolorze Ceramic Black. Oba urządzenia oferują odporność na pył i wodę IP685, zapewniając optymalną ochronę.



Usługi premium

Xiaomi 13 Pro i Xiaomi 13 otrzymają trzy generacje aktualizacji systemu Android wraz z 5-letnim okresem aktualizacji poprawek bezpieczeństwa. Użytkownicy obu smartfonów mogą również skorzystać z 6-miesięcznego bezpłatnego okresu próbnego na przechowywanie danych w chmurze Google One o pojemności do 2 TB, co zapewnia rozszerzoną przestrzeń do przechowywania zdjęć oraz do 6 miesięcy YouTube Premium z wolnym od reklam dostępem do aplikacji YouTube i YouTube Music. Ponadto, dzięki obsłudze funkcji cyfrowego klucza samochodowego w systemie Android, Xiaomi 13 Pro i Xiaomi 13 pozwolą użytkownikom dzielić się z bliskimi swoimi cyfrowymi kluczykami samochodowymi, aby odblokowywać, zamykać i uruchomiać ich auta.



Ponadto, zarówno użytkownicy Xiaomi 13 Pro, jak i Xiaomi 13 otrzymają jedną naprawę pozagwarancyjną bez kosztów robocizny w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu. Aby poprawić ogólne doświadczenie posprzedażowe, Xiaomi oferuje teraz międzynarodowy serwis gwarancyjny smartfonów na ponad 40 rynkach na całym świecie. Użytkownicy smartfonów Xiaomi 13 Pro, którzy spełniają warunki gwarancji urządzenia, mogą korzystać z serwisu gwarancyjnego na całym świecie w każdym wyznaczonym autoryzowanym serwisie Xiaomi.



Ceny i dostępność w Polsce

27 lutego 2023 r. rusza przedsprzedaż na model Xiaomi 13, która potrwa do 7 marca włącznie. W przedsprzedaży smartfon Xiaomi 13 będzie dostępny w zestawie ze słuchawkami Xiaomi Buds 4 Pro w kolorze czarnym. Oba modele będą dostępne w otwartej sprzedaży od 8 marca.

• Xiaomi 13 (8/256) - 4799 PLN

• Xiaomi 13 Pro (12/256) - 6299 PLN





























Źródło: Info Prasowe / Xiaomi