Xiaomi Note 10 – mistrz wagi średniej

Firma Xiaomi ogłosiła, że rozszerza swoją linię smartfonów o: Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 i Redmi Note 10 5G. Od tej pory użytkownicy smartfonów ze średniej półki mogą korzystać z funkcji, takich jak aparat o rozdzielczości 108 megapikseli, wyświetlacz AMOLED lub łączność 5G. Zastosowane w smartfonie układy i optyka pozwalają robić zdjęcia o niespotykanej w tym segmencie jakości. Matryca 108 megapikseli z technologią łączenia do 9 pikseli oraz systemem Dual Native ISO pozwalają uchwycić najdrobniejsze szczegóły, zapewniają większy zakres dynamiki rejestracji i oferują szereg możliwości edycji zdjęć.







Dzięki trybowi nocnemu drugiej generacji wykorzystującemu algorytm wieloklatkowy RAW, użytkownicy mogą uchwycić wspaniałe obrazy nawet przy słabym oświetleniu. Redmi Note 10 Pro będzie oferował zarówno nagrywanie poklatkowe, jak i tryb makro. Inne nowości w Redmi Note to klonowanie obiektów na fotografii i wideo, tryby podwójnego wideo i długiej ekspozycji. Efekty są naprawdę imponujące.



6.67-calowy, 120-hercowy wyświetlacz AMOLED DotDisplay trzeba po prostu zobaczyć, żeby uwierzyć. Ma doskonałe kolory i kontrast, płynną animację. Nad bezpieczeństwem i wygodą czuwa nowy czytnik linii papilarnych ARC. Dostępny jest w trzech kolorach - szarym Onyx, niebieskim Glacier i brązowym Gradient - Redmi Note 10 Pro jest równie elegancki, co wytrzymały, a szkło Gorilla Glass 5 na froncie ochroni go przed brzydkimi zadrapaniami i zarysowaniami.



Jeśli chodzi o wydajność, Redmi Note 10 Pro jest naprawdę silny dzięki jednemu z najpotężniejszych procesorów 4G na rynku, Qualcomm Snapdragon 732G. Idealny dla graczy i streamerów, model o wysokiej wydajności i niskim zużyciu energii, w połączeniu z wciągającym systemem dźwiękowym z głośnikami stereo, zapewnia optymalne wrażenia. Redmi Note 10 Pro ma baterię o pojemności 5020 mAh i szybkie ładowanie z mocą 33 W. To oznacza, że spędzimy tylko krótkie chwile przypięci kablem do ładowarki.



Redmi Note 10S i Redmi Note 10: klasa średnia na sterydach

Redmi Note 10S i Redmi Note 10 są wyposażone w 6,43-calowy wyświetlacz AMOLED DotDisplay. Podobnie jak w przypadku Redmi Note 10 Pro, oba urządzenia mogą pochwalić się nowościami, w tym bocznym czujnikiem linii papilarnych ARC, szybkim ładowaniem z mocą 33 W, głośnikami stereo i czujnikiem oświetlenia 360 stopni.



Redmi Note 10S i Redmi Note 10 są gotowe do uchwycenia wszystkich ważnych momentów dzięki czterem aparatom: mamy 8-megapikselowy ultraszerokokątny aparat do zdjęć grupowych, 2-megapikselowy aparat makro do zbliżeń oraz 2–megaspikselowy obiektyw z sensorem głębi do robienia portretów z efektem bokeh. Główny aparat Redmi Note 10S o rozdzielczości 64 megapikseli oznacza ogromną poprawę w stosunku do poprzedniej generacji, a nawet bije na głowę niektóre flagowce pod względem rozdzielczości.



48-megapikselowy, główny aparat Redmi Note 10 to maszyna do świetnych zdjęć. Redmi Note 10S i Note 10 są wyposażone w funkcje Pro jak na przykład nagrywanie poklatkowe, co stanowi ciekawy dodatek do takich funkcji slow motion, trybu nocnego i typowego nagrywania poklatkowego. Potężny procesor MediaTek Helio G95 zastosowany w Redmi Note 10S jest taktowany zegarem 2,05 GHz. Redmi Note 10 także ma szybki procesor, który z łatwością poradzi sobie z codziennymi zastosowaniami – nowy procesor Qualcomm Snapdragon 678.



Redmi Note 10 5G: Model 5G dostępny dla wszystkich

5G to przyszłość. Xiaomi stworzyło jeden z najbardziej przystępnych cenowo smartfonów 5G na rynku, nie idąc jednak na kompromisy jakości i osiągów. Zastosowany w nim chipset MediaTek Dimensity 700 jest wytwarzany w procesie produkcyjnym 7 nm, sieć 5G jest obsługiwana przez obie karty SIM.



Wyświetlacz AdaptiveSync DotDisplay ma odświeżanie do 90 Hz i przekątną 6,5 cala. Redmi Note 10 5G jest w stanie automatycznie dostosować się do oglądanych treści – oglądamy stream z gry wideo? Statyczny obraz wyświetlany na ekranu i włącza się tryb 30 Hz. Przewijamy wiadomości w serwisie społecznościowym? Włącz się 60 Hz, co zapewnia płynne wyświetlanie. Gramy w grę? Ekran zaczyna pracować już z 90 Hz. Oszczędność czasu i energii przy pełnej wygodzie.



Redmi Note 10 5G ma solidny system obiektywów z aparatem głównym 48 megapikseli, optyką makro 2 MP i czujnikiem głębi 2 MP, które pozwolą nie martwić się o wynik fotografii – zawsze wyjdzie dobrze. Ponadto, bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 18 W sprawia, że jest idealnym towarzyszem do codziennego użytku.











