Xiaomi TV seria A2 – inteligentna rozrywka, inteligentny dom

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś telewizor jest telewizorem tylko z nazwy. Coraz częściej na naszych ekranach goszczą treści z internetu i innych urządzeń. Xiaomi idzie krok dalej, TV ma nie tylko wyświetlać świetny obraz, ale otwierać przed nami nowe możliwości i pomagać w codziennych czynnościach. Oto seria A2 – najnowsza propozycja dla inteligentnego domu i wymagającego użytkownika – wysoka jakość i wszechstronność, przy zachowaniu rozsądnej ceny. Wszystkie telewizory Xiaomi z nowej serii A2 pełnią funkcję centrum inteligentnego domu. Dzięki wbudowanemu asystentowi Google¹ umożliwiają sprawne, zdalne sterowanie głosowe innymi podłączonymi urządzeniami Smart Home / AIoT, takimi jak np. automatyczny odkurzacz czy oczyszczacz powietrza.







System operacyjny Android TV 11 w serii Xiaomi A2 oferuje m.in. natychmiastowy dostęp do filmów i programów w ulubionych serwisach, takich jak Netflix, Amazon Prime Video czy YouTube, oraz do tysięcy innych aplikacji, które można znaleźć w sklepie Google Play². Co więcej, dzięki wbudowanemu multimedialnemu interfejsowi Google Chromecast, użytkownicy mogą na dużym ekranie oglądać zdjęcia, wideo czy gry ze swoich smartfonów, tabletów lub laptopów, wygodnie łącząc te urządzenia bezprzewodowo z telewizorem.



Nowa jakość – pilot Bluetooth 360°

Koniec z szukaniem miejsca, w którym pilot do TV ma zasięg. Teraz pracuje on pod każdym kątem i z większej odległości dzięki standardowi Bluetooth. Nie musimy więc celować nim prosto w odbiornik by zmienić kanał, ściszyć dźwięk czy wybrać inne źródło obrazu. Specjalne klawisze pilota ułatwiają szybkie włączenie serwisów Netflix i YouTube, podobnie asystenta Google¹ wywołamy osobnym przyciskiem.



Xiaomi LED TV A2 43’’, 50’’, 55”

Trzon oferty nowej serii telewizorów w Polsce stanowią trzy modele, różniące się od siebie przekątną ekranu – 43, 50 i 55 cali. Każdy z nich ma najwyższej jakości wyświetlacz 4K Ultra-High Definition z obsługą formatów Dolby Vision i HDR10 oraz rozszerzoną paletą barw. Zapewnia to wciągające wrażenia w trakcie oglądania. Dzięki bardzo szerokiemu kątowi widzenia 178°, użytkownicy mogą wygodnie oglądać treści na ekranie z dowolnego miejsca na kanapie – obraz pozostaje jasny i czytelny, także gdy patrzymy z boku. Każdy z tych trzech telewizorów serii A2 oferuje również dźwięk przestrzenny wysokiej jakości, zgodny z cyfrowymi standardami Dolby Audio i DTS-HD. Dolby Audio świetnie sprawdza się przy ścieżkach audio w filmach z serwisów streamingach. DTS-HD zapewnia wielokanałowe przesyłanie danych, przez co dźwięk przestrzenny odtwarzany jest bez strat, co docenią miłośnicy kina domowego i odtwarzaczy płyt Blu-ray. Naturalnie wszystkie trzy telewizory dysponują pełnym zestawem łącz: USB, trzy wejścia HDMI, Ethernet (LAN), Wi-Fi, Bluetooth.



Xiaomi LED TV A2 32"

Uzupełnieniem linii A2 w Polsce jest kompaktowy model Xiaomi LED TV A2 32". Idealnie pasuje do nowoczesnego gospodarstwa domowego, zapewniając niesamowite wrażenia z rozrywki w zaciszu własnego mieszkania. Ten niewielki odbiornik Smart TV, stojący na podwójnych podstawkach, doskonale nadaje się do kuchni, sypialni lub dziecięcego pokoju. Wyświetlacz o bardzo smukłych – niemal niewidocznych – ramkach, ma rozdzielczość HD (1366x768, 60 Hz). Boczne krawędzie ekranu telewizora pokrywa elegancka metalowa obudowa, wykonana z jednego elementu. Urządzenie ma wbudowany tuner DVB-T2 do odbioru bezpłatnych kanałów telewizji naziemnej oraz wszystkie popularne interfejsy, takie jak dwa złącza HDMI, USB, Wi-Fi, Ethernet (LAN). Mimo kompaktowej konstrukcji Xiaomi LED TV A2 32” zapewnia przestrzenny dźwięk o świetnej jakości – dwa wbudowane głośniki stereo, o mocy po 10 W każdy, są zgodne z popularnymi formatami dźwięku przestrzennego Dolby Audio i DTS Virtual:X.



Ceny i dostępność telewizorów w Polsce:

• Xiaomi LED TV A2 55" - cena rekomendowana: 2599 PLN

• Xiaomi LED TV A2 50" - cena rekomendowana: 2299 PLN

• Xiaomi LED TV A2 43" - cena rekomendowana: 1799 PLN

• Xiaomi LED TV A2 32" - cena rekomendowana: 1199 PLN



Urządzenia będą dostępne w sprzedaży w salonach Xiaomi Store, online na https://mi-home.pl, mimarkt.pl i mi-store.pl oraz u partnerów rynkowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish i X-Kom. Dostępność i ceny w poszczególnych kanałach mogą się różnić.

























Źródło: Info Prasowe / Xiaomi