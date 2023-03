Xiaomi Wireless AR Smart Glass - okulary rozszerzonej rzeczywistości

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Xiaomi ogłosiła podczas Mobile World Congress 2023 (MWC) swój zupełnie nowy produkt – Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition. To pierwsze bezprzewodowe okulary rozszerzonej rzeczywistości (AR) firmy Xiaomi, które wykorzystują przetwarzanie rozproszone i mają wyświetlacz o parametrach zbliżonych do siatkówki ludzkiego oka, który dostosowuje się do warunków oświetlenia. Dzięki ulepszonej łączności ze smartfonami zgodnymi z technologią Snapdragon Spaces*, nowe okulary AR Xiaomi umożliwiają dokładne śledzenie gestów dłoni, są zgodne z aplikacjami wyświetlającymi pełnoekranowy obraz i oferują przyszłościowe funkcje współpracy z innymi urządzeniami.







Bezprzewodowe okulary AR – niskie opóźnienia i swoboda bez kabli

Okulary Xiaomi Wireless AR Smart Glass zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o wygodzie użytkownika, bez potrzeby łączenia ich kablami z komputerem. Ważą zaledwie 126 g i wykorzystują opracowaną przez Xiaomi szybką magistralę do łączenia bezprzewodowo ze smartfonem. Urządzenie jest zbudowane na platformie Snapdragon XR2 Gen 1 i wyposażone w opracowany przez Xiaomi specjalny standard przesyłu danych. Okulary obsługują platformę deweloperską Snapdragon Spaces XR*. Mają niskie opóźnienie wynoszące zaledwie 3 ms1 przy komunikacji ze smartfonem oraz 50 ms2 przy pełnym połączeniu bezprzewodowym, co jest porównywalne z rozwiązaniami przewodowymi.



Inteligentne okulary mają lekką konstrukcję, w której zastosowano szereg lekkich materiałów, takich jak stop magnezowo-litowy, elementy z włókna węglowego oraz samodzielnie opracowana bateria z anodą krzemowo-tlenową. Przy wadze zaledwie 126 g, okulary zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować fizyczne obciążenie użytkownika. Dodatkowo, dzięki analizie dziesiątek tysięcy próbek danych pozyskanych z analizy ruchów głowy, okulary zostały fabrycznie precyzyjnie skalibrowane, uwzględniając takie szczegóły jak środek ciężkości, rozstaw nóg, położenie na nosie użytkownika oraz inne czynniki, które przyczyniają się do zapewnienia wygody podczas korzystania z nich.



Wyświetlacz typu near-eye – zaprojektowany z wykorzystaniem wiedzy o budowie siatkówki oka

W wyświetlaczu zastosowano elementy elektrochromatyczne, które decydują o wyświetlaniu kolorów. Dzięki nim kolory zmienią się bardzo szybko, dając pełne wrażenie realności, niezależnie od warunków oświetleniowych. Osiągnięcie płynnej integracji świata cyfrowego i rzeczywistego wymaga postrzegania obiektów wirtualnych tak samo żywo i wyraźnie jak obiektów fizycznych. Aby spełnić tę potrzebę, urządzenie musi oferować jakość wyświetlania najwyższego kalibru.

Nowe bezprzewodowe okulary AR firmy Xiaomi są jednymi z pierwszych w branży, które osiągają jakość obrazu zbliżoną do możliwości rozróżnia detali przez siatkówkę ludzkiego oka. Podobnie jak w przypadku wyświetlaczy wysokiej klasy w monitorach lub telewizorach, istnieje próg jakości krytycznej dla okularów AR. Gdy tzw. rozdzielczość kątowa, czyli współczynnik PPD (piksele na stopień) zbliża się do 60, ludzkie oko nie może rozróżnić ziarnistości i postrzegany obraz staje się jednolity. Współczynnik PPD okularów Xiaomi Wireless AR Smart Glass wynosi aż 58, co jest bardzo bliskie iluzji idealnej.



Moduł optyczny okularów składa się z pary ekranów MicroOLED. Xiaomi Wireless AR Glass są również wyposażone w specjalne pryzmaty przewodzące światło. Pryzmaty są w stanie wykonać skomplikowane załamania światła w ograniczonej przestrzeni. Treść wyświetlana przez okulary jest odbijana przez trzy powierzchnie znajdujące się w obrębie pryzmatów, w wyniku czego przed oczami użytkownika powstaje ostateczny obraz.



Konstrukcja modułu optycznego inteligentnych okularów minimalizuje straty światła i wyświetla wyraźne i jasne obrazy o wysokiej jasności do 1200 nitów, idealne dla aplikacji AR. Dodatkowo, inteligentne okulary są wyposażone w soczewki elektrochromatyczne, które mogą dostosować się do różnych warunków oświetleniowych. Soczewki te mają dwa tryby pracy: blackout (wyciemnienie), który oferuje wciągające wrażenia podczas oglądania treści (np. filmów czy gier) oraz tryb przezroczysty, zapewniający bardziej naturalne połączenie obrazów rzeczywistych i elementów wirtualnych AR.



Xiaomi AR Gesture Control – bardziej naturalny sposób interakcji

Xiaomi Wireless AR Glass rozpoznają szereg gestów, co umożliwia precyzyjną interakcję. Na przykład, przesunięcie kciuka na palcu wskazującym służy do wchodzenia i wychodzenia z aplikacji. Wszystkich możliwych gestów dostępnych jest bardzo dużo i deweloperzy wciąż pracują nad nowymi metodami interakcji.



Mikrogesty w Xiaomi Wireless AR Smart Glass umożliwiają użytkownikom wykonywanie operacji związanych z obsługą aplikacji, takich jak wybieranie i otwieranie programów, nawigowanie po stronach i wychodzenie z aplikacji w celu powrotu do strony startowej, a wszystko to bez użycia smartfonu.



Xiaomi Wireless AR Smart Glass mają kamerę o niskim zużyciu energii, która umożliwia dłuższą interakcję gestami. Dodatkowo użytkownicy mogą również zdecydować się na konwencjonalne sterowanie smartfonem, który może być sparowany i używany jako pilot czy touchpad.



Nowe treści, nowe emocje w rozszerzonej rzeczywistości

Urządzenie obsługuje wiele aplikacji pełnoekranowych dostępnych w całym ekosystemie Xiaomi, co umożliwia funkcja strumieniowania z aplikacji Mi Share. Treści w popularne aplikacjach jak TikTok i YouTube można wyświetlać pełnoekranowo, zmieniając okulary w „przenośną salę kinową”. Dodatkowo, funkcja AR pozwala użytkownikom umieszczać ulubione aplikacje w dowolnym miejscu w polu widzenia i regulować ich rozmiar za pomocą gestów.



Jako operator największej na świecie platformy urządzeń Smart Home / AIoT, Xiaomi zintegrowało w okularach liczne funkcje, dzięki możliwości łączenia z innymi urządzeniami z ekosystemu firmy. Na przykład, okulary pozwalają użytkownikom „złapać” czyli przechwycić obraz oglądany na ekranie telewizora, a następnie kontynuować oglądanie go w okularach. Ponadto Xiaomi umożliwiło użytkownikom obsługę urządzeń domowych poprzez mechanizmy AR. Na przykład, patrząc na lampę, użytkownicy mogą używać gestów przestrzennych, aby kliknąć na wirtualny przycisk i włączyć ją lub wyłączyć zdalnie. Xiaomi zintegrowało również w okularach dźwięk przestrzenny, łącząc wirtualne głośniki z rzeczywistym środowiskiem.



Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition wymagają sparowania ze smartfonem Xiaomi 13 lub innym urządzeniem zgodnym ze standardem Snapdragon Spaces. Okulary są dostępne w kolorze tytanu i mają trzy rozmiary nosków. Użytkownicy z wadami wzroku mogą korzystać z dołączanego klipsa na szkła korekcyjne. W zakresie wsparcia oprogramowania, okulary są kompatybilne z platformami Qualcomm Snapdragon Spaces, OpenXR i Microsoft MRTK development framework. Xiaomi zamierza ściśle współpracować z deweloperami, aby przyspieszyć wdrożenie nowych funkcji AR.

























Źródło: Info Prasowe / Xiaomi