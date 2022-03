Xiaomi będzie pracować nad standardami 5G z inicjatywy 3GPP

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi z przyjemnością informuje, że firma została zaproszona do udziału w trzech projektach badawczych prowadzonych przez 3GPP (3rd Generation Partnership Project), kluczową międzynarodową organizację zajmującą się rozwojem standardów komunikacji mobilnej. Xiaomi będzie kierować tymi projektami i współpracować z globalnymi partnerami w celu rozwijania technologii telekomunikacyjnych. Te trzy projekty zostały zatwierdzone jako część 3GPP Release-18 – oficjalnego systemu, który ma zapewnić twórcom technologii stabilną platformę do wdrażania funkcji – i obejmują badania nad 3GPP RAN (Radio Access Network) oraz 3GPP SA (Service & System Aspects).







To ważny krok dla Xiaomi i świadectwo zaufania, jakie firma zdobyła na rynku telekomunikacyjnym. Poniżej znajduje się krótki opis każdego z projektów:

- Projekt badawczy 1: Projekt In-Device Coexistence (IDC) dla 3GPP RAN Release-18 ma na celu rozwiązanie problemu samoistnego zakłócania się sieci bezprzewodowych wewnątrz terminali, który od dawna nęka operatorów i producentów urządzeń końcowych na całym świecie. Obecnie w smartfonie współistnieje jednocześnie wiele rodzajów komunikacji bezprzewodowej, takich jak sieci komórkowe 2/3/4/5G, Wi-Fi, Bluetooth i nawigacja satelitarna, które wymagają zastosowania w tym samym urządzeniu różnych nadajników. Nadajniki te zakłócają się wzajemnie na poziomie fizycznym, a dla użytkowników zakłócenia te mogą mieć wpływ na jakość dźwięku w połączeniach głosowych oraz szybkość transmisji Wi-Fi w urządzeniu. Badania 3GPP nad technologią IDC ułatwią koordynację między terminalami i sieciami w celu uniknięcia wzajemnych zakłóceń fal elektromagnetycznych, co pozwoli urządzeniom na bardziej płynne korzystanie z wielu modułów bezprzewodowych jednocześnie. Poprawi to komfort użytkowania i sprawi, że przyszłe smartfony będą mogły korzystać z większej liczby funkcji.

- Projekt badawczy 2: Projekt Ranging Based Services and Sidelink Positioning w ramach 3GPP SA Release-18 ma na celu umożliwienie zastosowania technologii do pomiaru względnej odległości i kątów. Ma to szeroki zakres zastosowań, między innymi w inteligentnych domach i biurach, inteligentnych miastach, śledzeniu obiektów, udostępnianiu treści i autonomicznych pojazdach. Xiaomi i jego partnerzy będą badać, jak wykorzystać tę technologię na częstotliwościach licencjonowanych, nielicencjonowanych lub klasy ITS (Intelligent Transport Systems) dla UE w zasięgu, częściowym zasięgu lub poza zasięgiem 5G, z pomocą lub bez pomocy sieci operatorskich. Oczekuje się, że badania te przyczynią się do lepszego i szybszego internetu rzeczy.

- Projekt badawczy 3: Projekt Satellite Access Phase 2 w ramach 3GPP SA Rel-18 pomoże rozwiązać problem braku pokrycia satelitarnego. Projekt ten zapewni, że po wystąpieniu przerwy w zasięgu satelitarnym, sieci rdzeniowe 5G umożliwią tymczasowe przechowywanie danych z telefonów komórkowych w trybie uplink i downlink oraz zapewnią niskie zużycie energii przez telefon do czasu ponownego wejścia telefonu na obszar objęty zasięgiem satelitarnym.



3GPP, jako międzynarodowa organizacja normalizacyjna w branży teleinformatycznej, od ponad 20 lat opracowuje standardy komunikacyjne i wytycza kierunek badań nad przyszłym rozwojem technologii bezprzewodowych na świecie. Członkami 3GPP jest ponad 200 aktywnych światowych producentów i operatorów, a organizacja z powodzeniem opracowała szeroko przyjęte międzynarodowe standardy jak 3G, 4G i 5G.













Źródło: Info Prasowe / Xiaomi