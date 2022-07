Xiaomi i Leica tworzą nowe technologie obrazowania

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało nową serię Xiaomi 12S wykorzystującą technologię Leica. Smartfony wykorzystują obiektywy Leica Summicron i obsługują profile obrazowania Leica. Główny aparat Xiaomi 12S Ultra ma asferyczny obiektyw 8P, który rozwiązuje typowe problemy, takie jak flara, „ghosting” i aberracja chromatyczna. Moduł aparatu Xiaomi 12S Ultra ma również powłoki przeciwodblaskową i barwioną na krawędziach soczewek, wykorzystuje kopolimer olefinowy i filtr światła podczerwonego z nową technologią powlekania. Oprócz zaawansowanej konstrukcji optycznej, Xiaomi 12S Series wykorzystuje profile obrazowania Leica odtwarzając ton i estetykę Leica z pomocą najnowocześniejszych algorytmów. Dla użytkownika końcowego oznacza to dostęp do dwóch stylów fotograficznych: „Leica Authentic Look” i „Leica Vibrant Look”, oba oferują większą swobodę twórczą dla fotografa.







Jeden smartfon, dwa chipy Xiaomi Surge

Xiaomi 12S Ultra wykorzystujący technologię Leica jest pierwszym flagowym modelem wyposażonym w dwa chipy Xiaomi Surge. Zastosowano w nim chipset szybkiego ładowania Xiaomi Surge P1 i chipset zarządzania baterią Xiaomi Surge G1. Oznacza to bardzo szybkie ładowanie i inteligentne zarządzanie zużyciem energii.



Xiaomi 12S Ultra ładuje się z mocą 67W przewodowo, a 50W bezprzewodowo. Smartfon oferuje też bezprzewodowe ładowanie zwrotne z mocą 10W. Sercem systemu jest jednokomorowa bateria krzemowo-tlenowa o pojemności 4860 mAh i chipset szybkiego ładowania Xiaomi Surge P1, który obsługuje prąd wejściowy do 16 A ze sprawnością konwersji 96.8%. Ponadto, chipset baterii Xiaomi Surge G1 oferuje szereg algorytmów sterujących, co znakomicie wydłuża jej żywotność i pozwala bardzo dokładnie przewidzieć czas pracy. Xiaomi 12S Ultra obsługuje również ładowanie adaptacyjne, aby zapobiec przeładowaniu baterii, zwiększając tym samym liczbę cykli ładowania o 25%.



Xiaomi 12S Pro ma chipset Xiaomi Surge P1, opcję szybkiego ładowania przewodowego 120W, ładowanie bezprzewodowe 50W oraz baterię jednokomorową o pojemności 4600 mAh, natomiast Xiaomi 12S ładuje baterię z mocą 67W przewodowo, 50W bezprzewodowo oraz ma baterię o pojemności 4500 mAh.



Flagowa wydajność, flagowy wyświetlacz

Seria Xiaomi 12S wykorzystująca technologię Leica jest napędzana nowym chipsetem Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform, zbudowanym w procesie 4 nm. W porównaniu do Snapdragona 8 Gen 1, rdzenie Snapdragon 8+ Gen 1 są o 21% mniejsze, przy czym zarówno CPU jak i GPU są o 10% wydajniejsze i o 30% bardziej energooszczędne. To nie tylko znacznie zmniejsza zużycie energii w trybie czuwania, ale także pozwala na mniejsze nagrzewanie się urządzenia i niższe zużycie energii przy dużym obciążeniu.



Xiaomi 12S Ultra jest wyposażony w nowy system chłodzenia. Składa się on z pompy i sieci kanalików, które wykorzystują efekt kapilarny do aktywnego pompowania cieczy chłodzącej. To znacznie poprawia wydajność i zwiększa przewodnictwo cieplne układu.



Xiaomi 12S Ultra i Xiaomi 12S Pro są wyposażone w 6.73-calowy wyświetlacz AMOLED z materiałem luminescencyjnym E5, który zapewnia bardzo wysoki poziom szczegółowości, jasności i wydajności kolorów. Ma jasność do 1500 nitów, rozdzielczość 2K, gamut kolorów P3 i adaptatywne odświeżanie 1-120 Hz. Xiaomi 12S jest bardziej kompaktowy (6.28 cala), także wspiera wyświetlanie gamutu P3, HDR10+ i adaptywne odświeżanie 120 Hz.



Pierwsze trzy smartfony Xiaomi stworzone we współpracy z Leica, będą na razie dostępne na rynku chińskim.

- Xiaomi 12S Ultra – Classic Black i Verdant Green, 3 warianty pamięci: 8GB+256G - 5999 RMB; 12GB+256GB - 6499 RMB; 12GB+512GB - 6999 RMB.

- Xiaomi 12S Pro – Black, Purple, Green i White, 4 warianty pamięci: 8GB+128GB - 4699 RMB; 8GB+256G - 4999 RMB; 12GB+256GB - 5399 RMB; 2GB+512GB - 5899 RMB.

- Xiaomi 12S – Black, Purple, Green i White, 4 warianty pamięci: 8GB+128GB - 3999 RMB; 8GB+256G - 4299 RMB; 12GB+256GB - 4699 RMB; 12GB+512GB - 5199 RMB.

- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition – Black i Blue, 3 warianty pamięci: 8GB+128G - 3999 RMB; 12GB+256GB - 4499 RMB.



































Źródło: Info Prasowe / Xiaomi